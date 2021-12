« La France DISPARAÎT » La « souveraineté » européenne de Macron un « oxymore grotesque » – Frexit fury | Monde | Des nouvelles

Le leader de Génération Frexit a décrit le rêve du président français de faire de l’Europe souveraine un « oxymore grotesque » en réponse à un rapport selon lequel l’Allemagne s’oppose à l’inclusion de l’énergie nucléaire dans un règlement de l’UE sur les activités respectueuses du climat. Grâce à sa taxonomie de la finance durable, l’UE veut orienter l’argent vers des projets à faible émission de carbone et empêcher les entreprises ou les investisseurs de faire des allégations environnementales non fondées.

Cependant, la France espère que le label énergie durable pour l’énergie nucléaire pourrait stimuler son industrie nucléaire en difficulté, qui a été renflouée par l’État en 2017.

L’idée est contestée en Allemagne où, selon l’Association nucléaire mondiale (WNA), l’opinion publique est largement opposée à l’énergie nucléaire et il n’y a pratiquement aucun soutien pour construire plus de centrales nucléaires.

La France tire environ 70 pour cent de son électricité de l’énergie nucléaire et est le plus grand exportateur net d’électricité au monde grâce à ses faibles coûts.

La WNA affirme qu’elle gagne plus de 3 milliards d’euros par an grâce à ses exportations de produits et services liés au carburant s’ajoutant aux exportations « importantes » d’un pays qui a été « très actif » dans le développement de la technologie.

Dans une série de tweets, M. Gallois a déclaré : « L’Allemagne s’oppose à la classification du nucléaire comme ‘énergie verte’ souhaitée par la France.

« Ne serait-ce que pour cela, tout Français attaché à la souveraineté et à l’indépendance de la France devrait vouloir le Frexit. Reprenons le contrôle.

« La souveraineté européenne de Macron, grotesque oxymore, est, en réalité, la fin de l’indépendance nationale.

« Ce n’est ni plus ni moins que la disparition de la France ».

Ses remarques sont intervenues alors que les manifestants déployaient mardi une banderole déclarant « Le gaz et le nucléaire ne sont pas verts » devant le ministère français des Affaires étrangères pour protester contre la volonté du gouvernement français de qualifier l’énergie nucléaire et le gaz fossile de secteurs d’investissement respectueux du climat.

L’un des quelque 20 manifestants, portant un masque du président Macron, s’est enchaîné à une bouteille de gaz et à un baril nucléaire devant le siège du ministère à Paris.

Un autre tenait une banderole sur laquelle était écrit : « Macron, honte à toi.

Nicolas Nace, membre de Greenpeace, a déclaré à . : « En prenant la tête de l’alliance toxique entre gaz fossile et nucléaire au niveau européen, Emmanuel Macron se range clairement du côté des pollueurs.

« Le nucléaire n’est pas une énergie verte : il produit des déchets radioactifs qui s’entassent dans tout le pays.

De nombreux pays de l’UE soutiennent que le nucléaire et le gaz devraient être inclus dans la taxonomie, car les combustibles de transition facilitent le passage à l’énergie verte et garantissent l’éradication rapide des centrales électriques au charbon les plus dommageables.

D’autres, dont l’Autriche, le Luxembourg et le Danemark, soutiennent que le nucléaire et le gaz ne peuvent pas être inclus sur la liste des sources d’énergie verte en raison de leur impact néfaste sur l’environnement.

Les commentaires de M. Gallois sont également intervenus après que M. Macron a confirmé que ses principales priorités seront la souveraineté et les frontières pendant la présidence française du Conseil de l’UE qui commence le jour du Nouvel An.

Dans un communiqué de l’Elysée, il a commencé son discours sur ces questions en déclarant : « Une Europe souveraine, c’est d’abord et avant tout une Europe capable de contrôler ses frontières ».

L’approche marque un changement par rapport à celle définie par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui a souligné l’importance des questions vertes.

À la lumière du différend entre Londres et Paris au sujet de l’immigration illégale en provenance de France, le changement de M. Macron est considéré par les commentateurs comme une réponse aux menaces de sa réélection l’année prochaine.

Un sondage sur les intentions de vote des Français la semaine dernière pour le journal français L’Express et la chaîne BFMTV a montré que Valérie Pécresse, la nouvelle candidate conservatrice, a battu M. Macron de quatre pour cent.