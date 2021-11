La France éclate alors que des manifestants anti-Macron s’affrontent dans les rues avec la police | Monde | Nouvelles

La police française a été attaquée par des missiles et des bouteilles et des policiers anti-émeutes ont tenté de briser une marche de centaines de manifestants anti-Emmanuel Macron dimanche. Des officiers français se sont battus avec des manifestants au milieu d’un face-à-face avec des manifestants en colère dans le centre de Paris. Des affrontements violents ont été filmés alors que la ligne de police tentait de retenir la foule portant une grande banderole attaquant la vaccination obligatoire Covid et les passeports de santé.

On peut voir la police frapper des manifestations avec des matraques et la police anti-émeute avec des boucliers tentant de repousser les manifestants.

Des bouteilles ont été lancées sur la police alors que la manifestation sombrait dans le chaos.

Les agents ont ensuite semblé changer de tactique et laisser passer la marche, mais avec une forte présence policière.

À un moment donné, les manifestants se sont précipités en menaçant de briser le cordon de police en tête de la marche.

Un certain nombre de manifestants portaient des hauts jaunes à haute visibilité, symbole du mouvement dit des gilets jaunes en France.

Le mouvement des gilets jaunes a été déclenché à l’origine par les prix élevés du carburant avant de dégénérer en un mouvement anti-Macron plus large.

S’adressant à Express.co.uk, James Shields, professeur de politique française à l’Université de Warwick, a décrit les « Gilet Jaunes » comme le « talon d’Achille » du président Macron.

Il a déclaré : « Il s’agissait d’un mouvement de protestation spontané qui s’est enraciné au cœur de l’establishment gouvernemental français. »

Faites-vous vacciner pour vous protéger.

Faites-vous vacciner pour vivre normalement. »

Macron a ajouté que l’Europe connaissait une cinquième vague d’infections et qu’en France, il y avait eu une augmentation alarmante du nombre de patients hospitalisés COVID-19 et du taux de propagation.

La France a enregistré 12 476 nouvelles infections confirmées au COVID-19 mardi, le plus haut niveau depuis le 8 septembre