La France éliminée par la Suisse aux tirs au but malgré un doublé de Benzema

Qui aurait pensé que le lundi 28 juin 2021 se révélerait être l’un des plus grands jours de football à élimination directe dont nous ayons jamais été témoins. Après que l’Espagne ait banni ses démons et vaincu la Croatie dans un superbe 5-3, nous avons profité d’un thriller consécutif au cours duquel la France, favorite du tournoi, a été éliminée par la Suisse.

L’entraîneur français Didier Deschamps, connu comme un pragmatique qui change rarement son système, a décidé d’essayer une solution créative pour ce jeu. Au lieu du 4-2-3-1 ou du 4-3-3 habituel, la France a reflété le système 3-4-1-2 de la Suisse, avec un trio de retour composé de Raphäel Varane, Presnel Kimpembe et Clément Lenglet.

Comparaison entre la structure 4-2-3-1 utilisée par la France contre le Portugal (à gauche) et la structure 3-4-1-2 utilisée contre la Suisse. Source : Entre les postes https://betweentheposts.net/match-plots/

Cette expérience tactique a conduit à une première mi-temps décevante de la France. Les mécanismes de possession de l’équipe ont été perturbés et la France a eu du mal à générer de bonnes occasions contre un bloc suisse organisé. Mbappé et Benzema ont eu un match tranquille en première ligne, Griezmann faisant de son mieux pour relier toutes les pièces de l’offensive française. Le seul joueur français à avoir vu ses performances s’améliorer dans cette nouvelle configuration était Adrien Rabiot, évoluant au poste d’ailier gauche.

La défense française semblait encore plus fragile que l’offensive. Comme lors des matchs précédents, la France a concédé beaucoup d’espace entre ses lignes défensives et médianes, même lorsqu’elle n’a pas insisté de manière agressive. Cette situation a été constamment exploitée par Xherdan Shaqiri et surtout par un Breel Embolo mobile, l’un des attaquants les plus sous-estimés de ce tournoi. Malgré le fait de jouer avec les trois défenseurs centraux, la défense française de la surface était faible et désorganisée. La sélection du personnel de Deschamps n’a pas aidé, avec un Lenglet sujet aux erreurs malgré une saison horrible à Barcelone. La mauvaise forme de Lenglet a été révélée lors du premier but de la Suisse, Haris Seferovic l’a surpassé pour une tête. Vers la fin de la première mi-temps, la France est passée à quatre arrière, Kimpembe jouant le rôle d’arrière gauche.

Au début de la seconde mi-temps, Deschamps a remplacé Lenglet par l’ailier Kingsley Coman, un remplacement offensif destiné à poursuivre le match. Cependant, la défense de la France est restée chaotique, avec plus d’espaces concédés aux attaquants suisses et aux défenseurs français luttant pour gagner des duels individuels. Cette mauvaise défense française a conduit à une faute de Pavard sur l’ailier Zuber qui a été sanctionnée d’un penalty à la 54e minute. Ce fut l’un des moments clés du match, car le sauvetage de Lloris a réveillé la France de son sommeil.

Photo de Vasile Mihai-Antonio – UEFA/UEFA via .

Quelques minutes après l’arrêt, une bonne séquence de pression française a permis à Griezmann et Mbappé de remettre le ballon dans la surface à Benzema, qui a marqué avec un contrôle de balle spectaculaire et une finition ébréchée. Une minute plus tard, une superbe séquence de passes 1-2 entre Griezmann et Mbappé a placé Griezmann juste devant le but. Le gardien Yann Sommer a réussi à dévier le tir ébréché de Griezmann, mais Benzema s’est de nouveau présenté pour mettre le ballon au fond des filets. En seulement cinq minutes, les Français avaient complètement renversé le scénario du match.

Bien que les Suisses créent toujours des occasions dangereuses, le match semble terminé et dépoussiéré après qu’un tir spectaculaire à longue distance de Pogba a frappé le fond des filets à la 75e minute pour porter le score à 3-1. Cependant, les Suisses n’ont pas baissé les bras et après plusieurs remplacements (Gavranovic, Mbabu, Fassnacht et Vargas), ils ont attaqué avec une énergie renouvelée. A la 81e minute, un centre de Mbabu trouve à nouveau Seferovic dans la surface, et il domine Varane pour marquer. La Suisse a obtenu sa grande récompense à la 90e minute, lorsqu’un Gavranovic persistant a décollé de l’épaule de Varane, a dribblé Kimpembe et a livré une magnifique finition pour faire match nul 3-3. La France a presque réussi à gagner le match avant la prolongation alors qu’un tir de Coman a touché le poteau.

Photo de Marko Djurica – Piscine/.

Benzema n’a pas pu continuer pendant la prolongation en raison d’un coup et a été remplacé par Olivier Giroud à la 94e minute. Les Français ont généré de bonnes chances que Mbappé et Giroud n’aient pas pu se convertir, tandis que les Suisses ont surtout manqué d’énergie. Cependant, la menace suisse derrière la défense française s’est poursuivie en raison d’une excellente performance de passe de Granit Xhaka pendant les prolongations. La structure offensive de la France a un peu souffert de l’absence de Benzema et surtout de Griezmann, que Sissoko avait remplacé en fin de seconde période.

Suivant les récits habituels du football, le malheur des tirs au but a dû s’abattre sur l’une des stars de l’équipe. Cette fois, le malchanceux serait Mbappé, qui a tiré un penalty près du milieu du but et l’a fait arrêter par Sommer.

Photo de Daniel Mihailescu – Piscine/.

Plats à emporter

Dans l’ensemble, la France a obtenu une sortie inattendue – mais pas imméritée – du tournoi. La clé de la victoire de la France en Coupe du monde 2018 était sa solide défense, et en 2021, la France n’a pas défendu aussi bien qu’à l’époque. Leurs tentatives de pressing laissaient beaucoup d’espace entre la défense et le milieu de terrain, de sorte que le bloc défensif français n’était plus compact. Rabiot et Tolisso n’ont pas pu jouer le même genre de rôle défensif sur les ailes que Matuidi a fait en 2018. Et alors qu’en 2018, Varane et Umtiti ont dominé la surface, cette fois-ci, la paire de défenseurs centraux de Kimpembe et Varane a perdu des duels dans le boîte, surtout dans ce dernier match contre la Suisse. Cela a été aggravé par la décision fatidique de Deschamps de commencer Lenglet, qui a commis erreur après erreur tout au long de la saison.

L’attaque de la France dans ce tournoi manquait de structure et reposait fortement sur l’éclat individuel de Pogba, Griezmann et Mbappé, tout comme en 2018. Les décisions de Deschamps ici n’ont pas aidé non plus, car ses changements tactiques dans les matchs contre le Portugal (changer à un 4-2-3-1 et Tolisso) et la Suisse (passer à un 3-4-1-2) ont aggravé l’attaque et désorienté ses joueurs.

Examen des performances de Real Madrid Joueurs



Contrairement aux récits habituels qui l’entourent, Benzema ne s’est pas tellement démarqué dans la liaison mais a fourni une présence clinique et meurtrière dans la surface qui a permis à la France de traverser des moments difficiles lors des matchs du Portugal et de la Suisse. Cela en dit long sur sa personnalité et son caractère qu’il a traversés dans ces grands moments.

On ne peut pas en dire autant de Varane, qui a commencé le tournoi avec une solide performance contre l’Allemagne, mais a ensuite fait long feu dans les matchs restants. Il avait l’air particulièrement fragile contre la Suisse, perdant des duels qu’il ne perdrait normalement pas. Pour être juste envers Varane, les enjeux défensifs de la France ont plus à voir avec le collectif qu’avec l’individu. Difficile même pour Kanté et Varane de faire des miracles lorsqu’une structure défensive concède autant d’espace que la France l’a fait dans ce tournoi.