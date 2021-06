« La France est-elle favorite ? J’ai pensé la même chose à propos de Tottenham “

06/08/2021

La flatterie peut parfois devenir une arme à double tranchant. Le message de José Mourinho, qui plaçait la France comme affiche favorite du Championnat d’Europe, n’a pas tout à fait plu à Didier Deschamps, qui pense que les propos du sélectionneur portugais ajoutent un facteur de pression supplémentaire à l’actuel champion du monde.

Dans une déclaration à Téléfoot, l’entraîneur français a répondu aux propos de José Mourinho par un message qui suivait la logique initiale de l’entraîneur portugais. “La France préférée ? José, j’ai pensé la même chose pour ton Tottenham, mais ça ne s’est pas passé comme prévu“L’équipe de Londres a commencé comme l’un des principaux candidats au titre de Premier League grâce à des joueurs comme Harry Kane, Heung-Min Son ou Gareth Bale, mais a terminé la saison en septième position.

“José, pensez-vous que le même a choisi de son équipe de Tottenham, mais ça ne s’est pas passé comme prévu🤣” Didier Deschamps a fait le point avec humour sur la déclaration de Mourinho concernant le statut ultra-favori de l’Équipe de France pour l’Euro pic.twitter.com/fKASWJWo5z – Téléfoot (@ telefoot_TF1) 6 juin 2021

‘The Special One’, qui collabore actuellement avec The Sun avant de se lancer dans une nouvelle aventure à Rome la saison prochaine, n’a pas hésité à opter pour la France comme championne d’Europe. “La France pourrait former une équipe A, une équipe B et une équipe C car en ce moment, il a un nombre incroyable de meilleurs joueurs. Deschamps sait ce qu’il veut, son équipe est championne du monde et finaliste du dernier Championnat d’Europe. Tout ce qui n’implique pas d’atteindre la finale ne signifie rien pour eux“.

Malgré la mise en évidence du grand nombre de grands joueurs de l’équipe de France, Mourinho en a souligné un au-dessus des autres. “Quand on a Kylian Mbappé à ses côtés c’est très difficile de ne pas gagner. Il fait partie de ces joueurs qui gagnent des matchs et font peur à leurs adversaires. Mbappé va avec tout pour essayer de montrer qu’il est le meilleur du monde après Messi et Cristiano Ronaldo.”