La France exclut le couvre-feu et retarde l’entrée dans les écoles

27/12/2021

Act à 10h49 CET

.

le gouvernement français planifier nouvelles mesures d’urgence face à la multiplication des infections au Covid-19. Ce lundi, de nouvelles options en urgence contre l’explosion de nouveaux cas de covid, en raison de la forte contagion du variant omicron.

UNE Conseil extraordinaire des ministres envisage d’adopter le projet de loi qui fera que le seul moyen d’obtenir un laissez-passer de santé est d’avoir un calendrier vaccinal complet, sans possibilité d’effectuer des tests de façon régulière.

Le calendrier législatif a été avancé en raison de l’avancement de l’omicron, et la Assemblée nationale commencera à débattre du texte ce mercredi en vue d’une éventuelle approbation à la mi-janvier. L’objectif est de convaincre les irréductibles au vaccin par des faits : un peu moins de 10 % de la population éligible refuse de se faire vacciner.

Par ailleurs, un Conseil de défense étudiera également aujourd’hui d’éventuelles nouvelles mesures à approuver immédiatement afin de contenir cette nouvelle cinquième vague de la pandémie.

Les deux rencontres, dans l’après-midi d’aujourd’hui, arrivent avec le pays souffrant de nouvelles relevés quotidiens des infections, et la barrière quotidienne des 100 000 a été dépassée samedi (104 611).

Dimanche 27 700 infections ont été dénombrées, mais comme c’est un week-end et un jour férié, de nombreuses laboratoires et pharmacies Ils ont été fermés, il y a donc une nouvelle explosion de cas à partir d’aujourd’hui.

Les experts prédisent que le 200 000 infections par jour à la mi-janvier.

Le taux d’incidence national était 712 pour 100 000 habitants en une semaine, nouveau record également, mais en région parisienne il est tiré à 1 346.

Cependant, l’Exécutif n’envisage pas d’adopter des décisions drastiques, car la situation hospitalière Ce n’est pas grave grâce au fait que l’omicron provoque généralement des images douces.

La proximité des élections présidentielles d’avril, pour lesquelles il y a moins de quatre mois, Il ne serait pas non plus étranger à ce plan de ne pas prendre de mesures sévères pour l’instant, avance le diffuseur public France Info.

Ainsi, il n’est pas prévu qu’il y ait un couvre-feu pour la nuit du 31 décembre et ni retarder le retour à l’école après les vacances de Noël, prévues le 3 janvier, une mesure demandée par des experts de la santé et quelques personnalités de l’opposition politique.

Oui, le port obligatoire du masque à l’extérieur pourrait être autorisé au centre de la grandes villes.

Et il semble y avoir un assez large consensus sur la réduction de la période de quarantaine 10 à 7 jours pour ceux qui ont été en contact avec un cas positif mais qui ont une vaccination complète, dans le but que l’avalanche de pertes médicales ait le moins d’impact possible sur le fonctionnement de l’économie et des services publics.

L’Exécutif doit également étudier les dernières recommandations du Haute Autorité de Santé, qui incluent la possibilité que la troisième dose de rappel du vaccin puisse être inoculée trois mois après la précédente (initialement il y en avait six, maintenant il y en a cinq). Il devait être de quatre mois à compter du 3 janvier, mais le ministère de la Santé l’avancera jusqu’à aujourd’hui.

Une autre recommandation des experts est d’injecter la troisième dose aux adolescents de entre 12 et 17 ans avec des problèmes de santé qui les rendent plus vulnérables au virus.