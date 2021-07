La France exigera une preuve de vaccination contre le COVID-19 pour entrer dans les centres commerciaux – WWD

PARIS – Face à l’augmentation des cas de la variante Delta du COVID-19, le président français Emmanuel Macron a dévoilé son intention d’exiger une preuve de vaccination contre le virus pour entrer dans les événements culturels, les cafés, les restaurants et les centres commerciaux du pays.

La vaccination de la population française est “la seule voie vers un retour à la vie normale”, a déclaré le président.

À partir du 21 juillet, les personnes de plus de 12 ans devront présenter une preuve de vaccination ou un récent test COVID-19 négatif pour entrer dans les concerts, les théâtres et les parcs d’attractions du pays. En août, l’obligation sera étendue par la loi aux cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux et maisons de retraite ainsi qu’aux avions, trains et bus pour les longs trajets. Le gouvernement envisagera d’étendre l’exigence à d’autres activités, en fonction de l’évolution de la situation.

Macron a également annoncé que les travailleurs des hôpitaux et des maisons de retraite devront se faire vacciner d’ici le 15 septembre sous peine de sanctions, qui n’ont pas été précisées.

« Où que vous soyez, près de chez vous ou en vacances, avec ou sans rendez-vous, faites-vous vacciner ! C’est la seule façon de se protéger et de protéger les autres », a-t-il déclaré.

« C’est une question de responsabilité individuelle et d’esprit collectif. Aussi, notre liberté en dépend », a ajouté le président français.

Les détaillants en France ont exprimé leur frustration face aux mesures de verrouillage dans le pays, faisant pression sur le gouvernement plus tôt cette année pour autoriser la réouverture des magasins avant celle initialement prévue. Le secteur était en difficulté avant que la pandémie ne frappe après plusieurs années de perturbations causées par des manifestations et des grèves, y compris pendant les périodes de vacances.