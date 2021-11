La France «ferme les yeux» sur les migrants et force le Royaume-Uni à adopter une tactique controversée | Politique | Nouvelles

L’échec de la France à arrêter les traversées dangereuses menace de nuire aux relations déjà tendues avec le Royaume-Uni, tout comme la Grande-Bretagne tente de négocier des changements majeurs à l’accord sur le Brexit régissant le commerce avec l’Irlande du Nord. Le Premier ministre Boris Johnson a fait pression pour que la France « surveille les plages » après qu’un nombre record de 1 185 personnes ait atteint le Royaume-Uni jeudi. Tony Smith, un ancien chef des forces frontalières a accusé la France de « fermer les yeux » sur la mort de migrants et les activités de gangs criminels.

L’ancien ministre de la Sécurité, Sir John Hayes, a exhorté le gouvernement à présenter des plans pour refouler les bateaux, en déclarant : « Si ce n’est pas maintenant, quand ? Plus de 23 500 personnes ont traversé la Manche cette année, contre 8 420 l’an dernier.

Sir John, qui dirige le groupe de députés Common Sense et a rencontré le ministre de l’Immigration, Tom Pursglove, a averti que les passages « rendent absurde l’affirmation selon laquelle nous avons repris le contrôle de nos frontières ».

Il ajouta: « [The] Le gouvernement doit vraiment maintenant faire ce que je sais qu’il planifie depuis un certain temps, c’est-à-dire rebrousser chemin et traiter toutes les demandes d’asile à l’étranger. [In] Australie qui a eu un effet dramatique sur le nombre de personnes qui traversent parce que la vérité est qu’une combinaison de trafiquants d’êtres humains, de migrants économiques et d’avocats irresponsables et avides des droits de l’homme jouent avec le système d’asile.

L’Australie a déclenché une controverse internationale après avoir lancé l’opération Frontières souveraines en 2013. L’armée a remorqué des bateaux vers l’Indonésie et les personnes qui ont atteint l’Australie ont été envoyées dans des centres de traitement offshore.

Le député conservateur du nord-ouest du Leicestershire, Andrew Bridgen, a décrit la colère de la base conservatrice, ajoutant que le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, subirait une « énorme pression ».

Il a déclaré: « C’est un gros problème dans la circonscription… La patience de l’électeur conservateur avec le gouvernement pour régler ce problème atteint sa limite élastique… C’est quelque chose que le gouvernement a promis de manière excessive et sous-estimé de manière choquante. livré [on]. Il faut y remédier. »

Poussant pour la réforme de la loi sur les droits de l’homme, il a ajouté : «[We] devraient les expulser immédiatement, ce qui dissuaderait les gens de gaspiller leur argent avec des trafiquants d’êtres humains impitoyables, se mettant en danger de mort. S’ils savaient qu’ils allaient être immédiatement retournés et renvoyés en France, cela ne prendrait qu’une semaine et cela s’arrêterait…

« S’ils sont alors éligibles pour venir au Royaume-Uni, ils devraient postuler par les voies normales, car ce qu’ils font en entrant illégalement dans le pays se moque de notre système d’immigration. »

Le gouvernement peut s’attendre à une condamnation généralisée s’il adopte des tactiques plus dures, le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits humains des migrants ayant dénoncé plus tôt cette année la « pratique cruelle et mortelle de repousser les migrants ».

Cependant, les conservateurs subissent également la pression de Reform UK, le successeur du Brexit Party. Le chef du parti, Richard Tice, a déclaré : « Le gouvernement n’est pas déterminé à arrêter cela ou il l’aurait fait. Ils ont une grande majorité mais aucune volonté politique, ni appétit pour s’en charger.

« Si j’étais en charge, ça s’arrêterait dans une semaine. Ramasser les migrants dans des bateaux des forces frontalières et les ramener en France… Les Français vont gémir et gémir mais ils ne peuvent rien faire pour nous arrêter. Ils ne vont pas nous tirer dessus, n’est-ce pas ? Le ministère de l’Intérieur est tout simplement incompétent et ne veut pas exécuter la volonté des politiciens et du public. »

Mais Enver Solomon, directeur général du Conseil des réfugiés, a souligné la situation désastreuse à laquelle sont confrontées les personnes qui ont fui leur pays d’origine. Il a déclaré: «Le nombre croissant de personnes effectuant des voyages terrifiants à travers la Manche par temps glacial est un rappel terrible des efforts que les gens sont obligés de prendre pour être en sécurité. Ce sont des gens qui font face à la guerre, à la terreur et à la persécution dans leur pays d’origine et font tout leur possible pour fuir le danger.

« Le gouvernement doit agir maintenant. Nous les exhortons à multiplier les itinéraires sûrs permettant aux personnes de venir au Royaume-Uni, de rejoindre les membres de leur famille qui ont été reconnus comme réfugiés, de demander l’asile aux côtés de leurs proches ou de se réinstaller d’un pays qui a du mal à faire face au nombre de réfugiés. il soutient. Ce sont ces actions qui empêcheront les personnes en danger désespéré de mettre leur vie en danger en entreprenant des voyages aussi périlleux.

« Chaque homme, femme et enfant doit être traité avec compassion et humanité lorsqu’il arrive ici – malheureusement, nous savons que ce n’est pas le cas. Les gens qui passent leur première nuit au Royaume-Uni après avoir enduré un voyage pétrifiant en dormant sur des sols impurs et en devant utiliser des toilettes insalubres ne sont tout simplement pas suffisants. Nous exhortons le gouvernement à résoudre ce problème de toute urgence. »

Une porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré : « Le nombre de migrants illégaux que nous avons vus quitter la France est inacceptable. Le public britannique en a assez de voir des gens mourir dans la Manche tandis que des gangs criminels impitoyables profitent de leur misère et notre Nouveau Plan pour l’Immigration réparera le système défaillant qui encourage les migrants à faire ce voyage meurtrier.