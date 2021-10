La France fustige la « culture éveillée des États-Unis qui a donné naissance à la présidence de Donald Trump » | Monde | Nouvelles

En invitant des penseurs comme la féministe conservatrice Elisabeth Badinter ou l’écrivain Rachel Khan qui promeut une lutte daltonienne contre le racisme, le groupe de réflexion souhaite partager des idées comme contre-attaques à ce qu’ils appellent le «wokeism» importé des États-Unis.

« En Amérique, cette idéologie a donné naissance à la présidence de Donald Trump par effet d’entraînement », a déclaré Blanquer au Monde.

« La France et sa jeunesse doivent éviter ce scénario.

« Notre laboratoire aura une vision républicaine qui s’oppose totalement à la doctrine de l’éveil et de sa fragmentation.

« Le wokeisme a infiltré nombre de terrains politiques, médiatiques et académiques français en promouvant une culture de victime qui va à l’encontre de tous les piliers de notre société démocratique.

Aux États-Unis, réveil est un néologisme synonyme de nouvelles formes d’action contre toutes les discriminations.

Nouvelle vague de féminisme, de justice sociale, de pensée décoloniale et d’antiracisme politique aux intersections du teint, de la religion, du genre et des identités sexuelles, le mouvement woke est ciblé par les conservateurs comme une guerre contre la liberté d’expression et le culte de l’annulation de la culture.

« Notre pays est devenu la cible du mouvement éveillé », a déclaré Pierre Valentin, expert du groupe de réflexion, lors de son lancement la semaine dernière, a rapporté Politico.

« La culture ‘éveillée’ est quelque chose de très dangereux, et nous ne devrions pas l’amener en France », a-t-elle déclaré à Bloomberg News en mai.

Jean-Michel Blanquer a également affirmé que l’attaque terroriste islamiste de 2020 qui a tué l’enseignant Samuel Paty est la raison pour laquelle son groupe de réflexion est une nécessité.

« Cette tragédie a créé un consensus au sein de notre système éducatif national.

« Nous devons être plus clairs sur les valeurs de notre République.

« Le meilleur hommage que nous puissions rendre à Samuel Paty est de ne pas trahir ces valeurs. »