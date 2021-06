La France inflige une amende à Google ⋆ 10z viral

(Aly Song/.)

Règlement antitrust de Google

Hier, Google a accepté de payer une amende de 270 millions de dollars aux régulateurs français pour abus présumé de son pouvoir sur le marché de la publicité en ligne. Bien que l’amende elle-même soit symbolique, il s’agit de la première mesure réglementaire majeure ciblant le marché publicitaire opaque de Google, dans lequel Google joue le rôle à la fois de courtier et de vendeur.

L’affaire concerne l’échange publicitaire bilatéral du géant de la technologie, qui relie les acheteurs et les vendeurs d’annonces numériques. Google Ad Manager met en relation les éditeurs en ligne vendant des espaces publicitaires et les marques qui les achètent. Le problème : Google lui-même est l’un des plus gros vendeurs d’espace publicitaire sur son moteur de recherche et YouTube, entre autres propriétés. L’Autorité française de la concurrence a accusé Google d’avoir manipulé son contrôle sur l’échange d’annonces pour accorder un traitement préférentiel à son offre d’annonces par rapport à celle de ses concurrents.

Les régulateurs soutiennent que le mécanisme d’échange opaque, dans lequel les annonces sont échangées par programmation, permet à Google d’acheminer les offres publicitaires vers ses propres plates-formes, ce qui lui permet de dominer le marché de la publicité numérique. Les critiques établissent un contraste entre les échanges d’annonces et d’autres, tels que ceux pour les actifs financiers, qui sont fortement réglementés et comportent des exigences de divulgation importantes de la part des courtiers, des acheteurs et des vendeurs.

Dans un communiqué annonçant le règlement, l’autorité de régulation a déclaré que Google avait “proposé des engagements . . . qui va changer le fonctionnement de son service publicitaire » et de sa plateforme de vente. Bien que les détails de ces changements restent flous, l’amende pourrait catalyser un changement plus large dans la structure du marché de la publicité numérique, en particulier parce que les États-Unis et le Royaume-Uni mènent tous deux des enquêtes en cours sur le marché publicitaire de Google.

Les frais font suite à une plainte déposée par NewsCorp et deux sociétés de médias françaises. Le Wall Street Journal rapporte :

Pour régler les frais français, Google a proposé d’améliorer l’interopérabilité d’AdX avec les serveurs publicitaires gérés par d’autres sociétés, ainsi que de supprimer certains autres obstacles rencontrés par les concurrents, ont déclaré certaines personnes. Dans le cadre du règlement, Google n’accepterait ni ne nierait la culpabilité, ont déclaré les gens. Ses propositions de modifications ne seraient contraignantes qu’en France, mais pourraient être adoptées plus largement par l’entreprise, ont déclaré certaines personnes proches du dossier. Les éditeurs et les sociétés de technologie publicitaire ailleurs dans le monde, y compris aux États-Unis, ont exprimé des préoccupations similaires concernant le fonctionnement des produits de Google.

Entre-temps, Google a trouvé un moyen d’apaiser les éditeurs : la licence de leur contenu. Le Figaro s’est retiré de la plainte après avoir négocié un partenariat dans lequel Google paierait l’entreprise médiatique pour publier son contenu sur les plateformes de Google. Bien que News Corp ait conclu un accord similaire, la société a refusé de retirer sa plainte par l’intermédiaire de l’organisme de réglementation français.

À long terme, il semble probable que les législateurs exigeront une transparence accrue des échanges publicitaires. La croissance rapide de l’industrie a laissé les régulateurs au dépourvu, mais même ceux qui s’opposent à la réglementation antitrust peuvent reconnaître que ce marché opaque est ouvert aux abus.

Autour du Web

Une panne d’un fournisseur de cloud computing a rapidement mis hors service des milliers de sites Web ce matin

Les problèmes de connectivité semblent affecter les sites d’information tels que la BBC, le New York Times, CNN et FT.com, les services de streaming Spotify, Twitch, Hulu et HBO Max, le service de paiement Stripe et le babillard Reddit. Ensemble, les services en ligne touchent des centaines de millions de personnes chaque jour. Fastly, un fournisseur d’infrastructure Internet basé dans la Silicon Valley, a admis qu’un problème avec ses systèmes avait causé la panne. Il a blâmé une erreur de configuration mais n’a pas fourni d’explication détaillée de ce qui s’est mal passé.

Le stock a rapidement augmenté de 7% aujourd’hui, peut-être parce que la panne met en évidence à quel point Internet dépend de ses services.

Vente massive de Bitcoin

Bitcoin est tombé à son plus bas niveau en deux semaines, les analystes pointant du doigt une panne technique ainsi que la récupération de la rançon de Colonial Pipeline Co. comme preuve que la crypto n’échappe pas au contrôle du gouvernement. Le fait que les enquêteurs « puissent retrouver l’introuvable et le saisir pourrait saper l’affaire libertaire et sans contrôle du gouvernement », a déclaré Jeffrey Halley, analyste de marché principal chez Oanda. Les implications de cela peuvent avoir provoqué la vente, a-t-il déclaré.

Une fuite de ProPublica révèle le fait choquant que les impôts sur les gains en capital sont payés lors de la réalisation des gains

ProPublica a obtenu une vaste mine de données de l’Internal Revenue Service sur les déclarations de revenus de milliers de personnes les plus riches du pays, couvrant plus de 15 ans. Les données offrent un aperçu sans précédent de la vie financière des titans américains, notamment Warren Buffett, Bill Gates, Rupert Murdoch et Mark Zuckerberg. Il montre non seulement leurs revenus et impôts, mais aussi leurs investissements, les transactions boursières, les gains de jeu et même les résultats des audits.

Marche aléatoire

Dans un article de la Stanford Law Review, l’avocate antitrust Dina Srinivasan a plaidé en faveur d’une réglementation accrue des échanges d’annonces. Bien que je chipote sur son analyse économique, son article donne un aperçu informatif du fonctionnement des échanges d’annonces :

Alors que la plus grande bourse financière au monde, la NYSE, négocie les actions de quelques milliers d’entreprises et traite quelques milliards d’actions par jour, la bourse publicitaire de Google commercialise des espaces publicitaires destinés à des milliards d’utilisateurs individuels et traite probablement des dizaines de milliards de ces espaces publicitaires ciblés. du quotidien. De même que les investisseurs individuels passent par un courtier intermédiaire pour négocier sur les bourses financières, les éditeurs et les annonceurs doivent également passer par un intermédiaire informatisé pour négocier sur les bourses publicitaires. Côté achat, les annonceurs utilisent des logiciels spécialisés conçus pour les petits ou les grands annonceurs. Les petits annonceurs, tels que votre nettoyeur à sec local, peuvent utiliser un outil d’achat en ligne simple en libre-service, tel que Google Les publicités, que Google a assimilées au « courtier en ligne » sur le marché des publicités. Poursuivant cette analogie, un des premiers concurrents de Google Ads s’est appelé « le commerce électronique du NYSE de Google ». Concrètement, le nettoyeur à sec fixe un budget et définit ses paramètres d’enchère (par exemple, le plafond d’enchère) et Google Ads enchérit et achète des espaces publicitaires, y compris ceux négociés sur la bourse de Google, de manière automatisée au nom du nettoyeur à sec. Cependant, Google ici peut finalement être la contrepartie de l’annonceur, pas son agent. Le cycle de vie d’un commerce publicitaire passe par ces trois composants logiciels (le serveur publicitaire, les échanges et les outils d’achat) et commence au moment où un utilisateur visite une page Web. La visite de l’utilisateur déclenche le serveur publicitaire de l’éditeur pour identifier l’utilisateur chargeant la page et pour acheminer l’espace publicitaire sur cette page vers un ou plusieurs échanges. L’échange envoie ensuite des signaux de négociation appelés « demandes d’offre » aux outils d’achat qui ont un « siège » pour enchérir, les invitant à renvoyer une offre pour cet espace sans savoir ce que les autres renvoient simultanément comme offre. Chaque échange organise ensuite une enchère, sélectionne une enchère gagnante et la renvoie au serveur publicitaire. Le serveur publicitaire peut ensuite maximiser le rendement de l’inventaire de l’éditeur en sélectionnant la publicité associée à l’enchère d’échange la plus élevée et en la renvoyant sur la page de l’utilisateur avant la fin du chargement.

— DT

