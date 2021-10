La France intègre les crypto-monnaies dans les obligations d’État, voici tout ce que vous devez savoir

La Banque centrale de France mène actuellement un projet pilote dans lequel les obligations d’État intégreraient les transactions d’actifs cryptographiques sur le marché de la dette. Le programme se poursuivrait pendant 10 mois et verrait y participer les plus grands acteurs financiers du pays pour en vérifier la faisabilité. L’essai incorporerait un système de blockchain développé par IBM qui serait utilisé par le dépositaire de titres Euroclear et comprendrait plusieurs des plus grandes banques françaises, ainsi que l’Office français de la dette publique et la banque centrale.

Le pilote des actifs numériques a été commandé en mars par la banque centrale pour vérifier comment les CBDC seraient réalisables dans un contexte de popularité croissante des actifs numériques publics. Le programme pilote a utilisé un actif numérique émis par la Banque centrale française. Le groupe de sociétés impliquées dans le projet pilote a négocié des obligations d’État en tant que jetons de sécurité et les a réglées avec des crypto-monnaies.

Le pilote a testé plusieurs cas d’utilisation possibles de ces CBDC sur le marché obligataire ainsi que sur le marché de détail. Un rapport publié dans le Financial Times indique qu’un total de 500 instructions ont été effectuées sur le marché primaire ainsi que sur le marché secondaire, mais n’a pas révélé beaucoup de détails sur le montant financier et le volume des transactions effectuées.

« Ensemble, nous avons réussi à mesurer les avantages inhérents à cette technologie, concluant que les monnaies numériques de la banque centrale peuvent régler la monnaie de la banque centrale en toute sécurité », a déclaré Isabelle Delorme, directrice générale adjointe d’Euroclear France.

La course CBDC est lancée

Alors que la Chine approche du lancement en masse de sa CBDC nationale appelée yuan numérique, d’autres pays ont également accéléré leur processus de développement et de test. Auparavant, la France a également effectué des transactions transfrontalières en utilisant CBDC en partenariat avec la banque centrale de Suisse.

Les États-Unis se concentrent actuellement davantage sur la réglementation du marché de la cryptographie ainsi que sur le marché des pièces stables, tandis que le développement de leur CBDC est passé au second plan.

