La France interdit les rassemblements du Nouvel An

17/12/2021

Le à 22:12 CET

Enric Bonet

le gouvernement français a annoncé l’interdiction des rassemblements et des fêtes de rue le soir du Nouvel An et que cela mettra plus de pression et de restrictions sur ceux qui ne sont pas vaccinés

Le Premier ministre Jean Castex a demandé aux Français, à l’issue d’un Conseil de Défense organisé par le président, Emmanuel Macron, qu’en ce Noël garder les réunions aussi basses que possible ou les réunions avec de nombreux participants car « moins on est, moins on court de risques ».

Castex, qui a dit omicron pourrait être la variante dominante en France dès début 2022, a insisté sur le message que l’arme principale est la vaccination.

Pour cela, à partir du 3 janvier l’administration de la dose de rappel sera autorisée à ceux qui ont été piqués pour la dernière fois il y a quatre mois, et non cinq mois comme avant.

Il l’a justifié en expliquant qu’avec deux doses, le vaccin covid est efficace à 60% contre les formes sévères de la maladie, mais avec trois ce pourcentage s’élève à 90 %.

Pour l’instant 17 millions de personnes en France (qui compte 67 millions d’habitants) ont reçu une dose de rappel et ces derniers jours, la campagne s’est accélérée, avec un record de 950 000 crevaisons aujourd’hui, avec un objectif de 25 millions d’ici la fin de l’année.

Les six millions de non vaccinés, en point de mire

Le Premier ministre s’est concentré sur la six millions de personnes qui n’ont pas voulu se faire vacciner, une situation qui selon lui « ne peut être tolérée ».

Surtout parce que « arrive une nouvelle vague d’infections » quand les hôpitaux « sont pleins de personnes non vaccinées » et les médecins sont « sous une forte pression et ils continueront de l’être dans les semaines à venir. »

Il a dit que du temps avait été donné à ces Français qui avaient des doutes, mais maintenant cela ne suffit plus. Au début du mois de janvier, l’exécutif un projet de loi au Parlement afin que le certificat de santé, qui en France est indispensable pour de nombreux actes de la vie sociale, comme aller dans un bar, un restaurant, le cinéma, un spectacle ou un stade, valable uniquement pour ceux qui sont vaccinés.

Cela signifie que ceux qui ont un test négatif de moins de 72 heures ne pourront pas l’utiliser comme avant. aussi je sais ils durciront les conditions de contrôle des certificats et cela augmentera la répression contre ceux qui commettent des fraudes.

« Il n’est pas admissible – soulignait Castex – que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mettre en danger la vie de tout un pays et menacer l’activité quotidienne de la grande majorité qui ont fait ce qu’ils avaient à faire ».

Le paiement des heures supplémentaires des toilettes est doublé

Pour compenser les efforts que font les personnels de santé et ce qu’il devra faire en raison des effets anticipés de l’arrivée massive d’omicron, la rémunération de ses heures supplémentaires va doubler à partir de lundi prochain.

Le Premier ministre a avancé que le Gouvernement donnera des directives aux préfets afin que Les rassemblements non organisés et la consommation d’alcool dans la rue sont interdits, mais aussi pour les mairies d’annuler les traditionnelles messes avec feux d’artifice et concerts le soir de la Saint-Sylvestre.

Compte tenu de la cinquième vague du coronavirus qui frappe la France depuis deux mois, également les discothèques avaient de nouveau été fermées et les danses avaient été interdites dans les bars, pubs et discothèques.

Ce vendredi ils ont communiqué en France 58 128 nouvelles infections, un chiffre un peu inférieur à celui de ces derniers jours, dans laquelle le seuil de 60 000 avait été dépassé.

Cependant, depuis plus d’une semaine, il y a eu plus de 50 000 par jour en moyenne et le nombre de patients hospitalisés continue de croître: ce jeudi ils étaient 15 142 (80 de plus que la veille) et 2 832 dans les services de réanimation.

La France a Durci à partir de ce vendredi les conditions d’entrée pour les personnes en provenance du Royaume-Uni, qui nécessitent un motif impérieux qui empêche les voyages touristiques, un test négatif, en plus du certificat de vaccination, et une période d’isolement de sept jours.

Cependant, Macron a fait savoir hier soir que Ceux qui arrivent d’autres pays de l’Union européenne n’auront pas plus de restrictions que jusqu’à présent, et il suffira de présenter un certificat sanitaire.