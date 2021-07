La France, le grand défi des hispaniques

29/07/2021 à 20h50 CEST

La délégation espagnole de handball masculin veut poursuivre sa belle dynamique et vaincre la France lors de l’avant-dernière journée de la phase de poules. Les Gaulois ont également remporté leurs trois engagements et sont l’un des rivaux les plus dangereux du groupe A et la seule équipe capable de partir les hispaniques hors de la deuxième place dans l’accès aux quarts de finale.

Les Espagnols, qui sont arrivés à l’épreuve olympique en tant que champions d’Europe actuels et avec la médaille de bronze à la dernière Coupe du monde, ils n’ont perdu qu’un de leurs huit derniers matches officiels et sont clairement des prétendants à une médaille. La France elle-même, la Norvège et surtout l’actuel champion olympique le Danemark sont les autres alternatives pour occuper le podium.

Du côté espagnol, Figueras est en tête du classement des buteurs de ces Jeux Olympiques avec un total de 19 buts en trois matchs, suivi de Gómez avec 13 et Fernández avec 11. Le pivot catalan, en plus, a été clé contre la Norvège avec 10 buts.

Atteindre une finale olympique, le grand objectif

L’équipe de Jordi Ribera a entre sourcils et sourcils pour atteindre la grande finale de Tokyo 2020. Après avoir raté les Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016 et terminé à une sixième place insuffisante aux Jeux olympiques de Londres en 2012, la délégation espagnole veut améliorer les records à Pékin 2008, Sydney 2000 et Atlanta 1996 et ajouter une nouvelle médaille au record national.

La rivalité entre l’Espagne et la France est l’une des plus historiques du handball masculin. Depuis 1999, les Espagnols ont affronté les Gaulois jusqu’à 20 fois, avec un parcours favorable à ceux de Guillaume Gille : sept victoires pour l’Espagne, dix pour la France et trois nuls techniques.