La France ne peut plus trébucher

09/03/2021

17:32 CEST

Le tour de qualification pour Qatar 2022 mené par la France est loin d’être brillant. C’est au plus fort du Championnat d’Europe qu’ils ont fait, où ils sont rentrés chez eux en huitièmes de finale contre la Suisse. Après quatre matchs, ils ajoutent à peine huit points, avec deux gros revers contre des équipes qui devraient toujours gagner.

Le dernier s’est déroulé cette semaine à domicile et contre la Bosnie, une équipe qui est passée du plus au moins ces dernières années, mais qui a su faire match nul du champion du monde dans un match qui a servi à Antoine Griezmann Il verrait à nouveau la porte en tant que joueur de l’Atlético de Madrid et pour Jules Koundé de s’expulser, soustrayant les chances de victoire des Gaulois.

Heureusement pour Deschamps, leur groupe est très faible et il ne semble pas que quiconque va se battre pour lui. première place. L’Ukraine, qui a joué les mêmes matchs, a quatre points de retard.

C’est précisément les Ukrainiens qui seront les rivaux des « Bleus » ce week-end, dans un match qui représente pour eux l’occasion de renouveler leur visage. C `est vrai que Koundé ne sera pas là et que Kylian Mbappé a dû quitter l’appel pour cause de blessure, mais le favoritisme demeure pour la France.