La France plonge le doigt dans la CBDC pour des transactions obligataires

Dans le cadre d’une expérience de 10 mois, la banque centrale de France a effectué un certain nombre de transactions obligataires en utilisant la blockchain et sa propre monnaie virtuelle.

Selon une déclaration du dépositaire de titres Euroclear, les transactions ont été menées par la Banque de France et un groupe des principaux traders et investisseurs français à l’aide d’un système construit par IBM aux États-Unis.

Selon FT, le projet pilote était dirigé par Euroclear et comprenait d’importantes banques françaises et l’Office fédéral de la dette français. La collaboration comprenait BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC et Société Générale.

L’essai de la CBDC est l’un des plus importants de l’UE à ce jour, la France étant considérée comme l’un des États de la zone euro les plus visibles à se lancer dans une telle entreprise. La couronne électronique est utilisée en Suède, dont la Riksbank envisage également de numériser la monnaie de son pays.

La Banque de France a lancé en début d’année un appel d’offres pour des applications « expérimentales » de blockchain et de monnaie numérique (CBDC) afin de mieux comprendre les dangers et les procédures des CBDC. La banque a également effectué divers tests, notamment l’utilisation d’une CBDC dans les prix de gros, les transactions transfrontalières et les règlements interbancaires.

La Chine est désormais la principale économie qui ouvre la voie avec l’installation d’une CBDC à utiliser sur son marché intérieur, avec l’intention d’étendre les essais de CBDC aux visiteurs étrangers visitant le pays lors des Jeux olympiques d’hiver de l’année prochaine, qui se tiendront à Pékin. Isabelle Delorme, cadre d’Euroclear, a déclaré :

Ensemble, nous avons pu mesurer avec succès les avantages inhérents à cette technologie, concluant que les monnaies numériques de la banque centrale peuvent régler la monnaie de la banque centrale en toute sécurité.

Bien que l’UE et les États-Unis en soient encore aux premières phases de développement, le danger des crypto-monnaies indépendantes, telles que les pièces stables liées à la monnaie fiduciaire, a encouragé un certain nombre de pays à rechercher des CBDC.

« Ce projet est allé bien au-delà des précédentes initiatives de blockchain car il a testé avec succès la plupart des processus de dépositaire central de titres et de banque centrale tout en éliminant les étapes intermédiaires actuelles, telles que le rapprochement entre les intermédiaires du marché », a déclaré Soren Mortensen, directeur mondial des marchés financiers d’IBM, cité dans le rapport. « Nous approchons rapidement d’une transformation fondamentale de l’infrastructure du marché post-négociation. »

Suite au lancement d’un programme expérimental de CBDC en mars 2020, la banque centrale française a régulièrement évalué divers cas d’utilisation de CBDC. En partenariat avec la banque suisse de crypto-monnaie SEBA, la Banque de France a développé en juin une CBDC pour répliquer le règlement et la livraison des actifs cotés. Auparavant, la banque centrale utilisait une plateforme de blockchain privée pour piloter une CBDC qui a émis 2,4 millions de dollars en actions virtuelles.