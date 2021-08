La France, pour faire l’histoire contre les Etats-Unis

06.08.2021 à 19:44 CEST

La délégation française de basket-ball masculin s’accroche à l’épicité pour détrôner les Etats-Unis et décrocher la médaille d’or, ce qu’elle n’a jamais réalisé dans son histoire. Les Gaulois ont remporté leurs deux premières victoires contre les Américains lors des deux derniers matchs : a battu les hommes de Gregg Popovich lors de la dernière Coupe du monde et lors de la phase de groupes de Tokyo 2020 pour porter le score à 21-2.

Américains, qui s’est débarrassé de l’Australie de Patty Mills en demi-finale (97-78), ils veulent oublier le mauvais résultat de la dernière Coupe du monde et régner aux Jeux Olympiques, ce qu’ils ont réalisé lors des trois dernières éditions : Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016.

Les Américains, en effet, ont déjà renoué avec l’histoire avant de disputer la finale : chaque fois qu’ils ont participé aux Jeux Olympiques, ils ont remporté une médaille. Son palmarès compte 15 médailles d’or, une d’argent et deux de bronze. Depuis Berlin 1936, les États-Unis sont revenus avec une médaille en basket-ball masculin (sauf à Moscou 1980, où ils n’ont pas participé).

La France, pour la troisième fois consécutive

Les Gaulois ont pris la mesure des Etats-Unis lors des récents affrontements. Avec une victoire louable en Coupe du monde 2019 et en première phase de groupes, La France en rajoute deux de suite après avoir engrangé 21 défaites dans les bagages directs. Le troisième d’affilée, quelque chose de pas si fou vu le niveau de jeu de cette épreuve olympique, impliquerait quelque chose d’historique pour les Français.

Et c’est que l’équipe masculine de basket-ball n’a jamais remporté d’or olympique. Pour sa dixième participation aux Jeux Olympiques, la France vise sa troisième médaille après avoir remporté l’argent à Londres 1948 et Sydney 2000. À Athènes 2004 et Pékin 2008, il n’a pas réussi à se qualifier, mais à Londres 2012 et Rio 2016, il a terminé en sixième position.