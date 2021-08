La France, premier obstacle vers les médailles

in

08/04/2021

Le à 09:12 CEST

La délégation espagnole de basket-ball féminin affronte la France en quarts de finale, qui s’est imposée comme le deuxième meilleur tiers. Les Espagnols ont remporté trois victoires (Canada, Serbie et Corée du Sud) en trois matchs et sont l’un des candidats au tableau des médailles malgré le mauvais résultat au dernier Eurobasket.

Ceux de Lucas Mondelo, qui atteindre les phases finales en tant que finalistes olympiques actuels, ils pourraient affronter le Japon, pays hôte, ou la Belgique en demi-finale et ils éviteraient les États-Unis jusqu’à une hypothétique finale, comme cela s’est déjà produit aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016.

L’Espagne est l’un des candidats aux médailles : son statut de vice-champion olympique et son bon basket tout au long de la phase de groupes la placent parmi les favorites pour la grande finale. La sélection, en tant que premier du groupe, a évité la Serbie et surtout les États-Unis jusqu’à la grande finale, ce qui ajoute une plus quant aux prévisions.

La France, la bête noire des espagnols

L’équipe de France n’est une rivale appétissante pour presque aucune équipe, mais encore moins pour l’Espagne : Lucas Mondelo n’a gagné qu’une seule fois lors des six derniers matchs en tête-à-tête. Au cours de la dernière décennie, les galas ont remporté jusqu’à neuf fois, tandis que les Espagnols en ont remporté sept autres.

La France, malgré cela, n’arrive pas au bon moment : ils sont tombés en finale de l’Eurobasket contre la Serbie et dans les engagements de préparation, précisément contre l’Espagne, ils n’ont pas laissé de bons sentiments. Les Français ont également ajouté un défaite pour accueillir le Japon dans les débuts et n’a pas réussi à surprendre les États-Unis le dernier jour de la phase de groupes.