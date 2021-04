La France, premier pays à interdire presque tous ses vols intérieurs en raison du changement climatique

13/04/2021 à 15:04 CEST

L’Assemblée nationale française a approuvé la élimination des vols intérieurs sur des itinéraires pouvant être parcourus par le train en moins de deux heures et demie. De cette manière, le gouvernement français veut réduire les émissions de carbone même lorsque le secteur de l’aviation ne traverse pas son meilleur moment à cause du covid.

Cette mesure, pionnière en Europe, n’est qu’en attente de ratification au Sénat et pourrait ouvrir la voie à la décarbonation des compagnies aériennes dans d’autres pays. La loi entrera en vigueur l’année prochaine.

Si la décision prise samedi 10 avril dernier est définitivement approuvée, les vols intérieurs au pays gaulois disparaîtraient pratiquement en France métropolitaine, hors Corse, en plus des DOM-TOM et quelques autres exceptions.

Cette décision s’inscrit dans un projet de loi climatique encore plus ambitieux qui vise réduire les émissions de gaz polluants de 40% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

Ce 49% est une réduction beaucoup plus ambitieuse que celle qui vient d’être approuvée en Espagne, qui est limitée à 23% et, de plus, ne prévoit aucune limitation de vols.

Malgré la nouveauté que représente la décision française en Europe, elle ne semble pas suffisante pour les militants du climat, qui reprochent au président Emmanuel Macron d’avoir réduit les objectifs initialement fixés dans le projet.

Le vote des législateurs intervient quelques jours après que l’État a déclaré qu’il contribuerait à une Recapitalisation d’Air France pour 4 milliards d’euros.

Avec cette augmentation de l’investissement de la compagnie aérienne, le gouvernement français double sa participation dans la compagnie aérienne phare pour renforcer ses finances après plus d’un an de réductions de voyages dues au coronavirus.

Rejet des travailleurs du secteur

Les travailleurs de l’aviation ont exprimé leur opposition à cette mesure, affirmant que le moment de la récupération la pandémie n’est pas appropriée pour annuler les vols intérieurs.

Un rapport du cabinet de conseil McKinsey prédit que le trafic aérien ne reviendra pas aux niveaux d’avant la crise avant 2024.

La ministre de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a assuré qu’il n’y avait pas de type de contradiction entre le sauvetage effectué à Air France et la lutte contre le changement climatique.

“On sait que l’aviation est un facteur contribuant à l’augmentation du dioxyde de carbone et qu’en vue du changement climatique, nous devons réduire leurs émissions », a déclaré Pannier-Runacher à la radio Europe 1.

“De même, nous devons soutenir nos entreprises et ne pas les laisser tomber”, a confirmé le ministre.

D’un autre côté, les organisations de conservation et les militants contre le changement climatique estiment que le projet ne se penche pas autant que nécessaire sur les problèmes, car il ne va pas assez loin.

Un forum citoyen sur le climat créé par Macron pour aider à façonner les politiques climatiques avait appelé à l’élimination de tous les vols sur des distances où le trajet en train était de moins de quatre heures, mais les députés ont finalement opté pour une mesure à plus courte distance.

La décision de l’Assemblée nationale intervient six mois après qu’un rapport de l’Agence européenne de la sécurité aérienne a révélé que le l’impact climatique de l’aviation est trois fois plus élevé que ce qui a été comptabilisé officiellement.

La contribution annuelle des compagnies aériennes à l’urgence climatique s’élèverait à 5,9% du total des gaz à effet de serre, et non à 2%, comme le préconise l’industrie.

Texte législatif approuvé (article 36). https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3995_texte-adopte-commission#D_Article_36

