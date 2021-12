La France prête à fournir plus de Rafale : le ministre français de la Défense

La France est prête à fournir davantage d’avions de combat à l’Inde au cas où l’Indian Air Force (IAF en aurait besoin), a déclaré la ministre française de la Défense Florence Parly.

La France est prête à fournir davantage d’avions de combat à l’Inde au cas où l’Indian Air Force (IAF en aurait besoin), a déclaré la ministre française de la Défense Florence Parly.

Dans le cadre des entretiens ministériels annuels entre l’Inde et la France, le ministre en visite s’entretiendra avec le ministre de la Défense Rajnath Singh.

Dans une conversation virtuelle organisée par Ananta Center sur la coopération Inde-France pour défendre un Indo-Pacifique fondé sur des règles, la ministre française de la Défense Florence Parly, en réponse à une question, a déclaré que son pays était « Assez fier que, malgré COVID-19 , la livraison des 36 appareils se déroulera dans les délais, conformément au contrat.

Décrivant l’utilisation des avions de combat Rafale par les forces aériennes des deux pays comme « un véritable atout et une force » pour la coopération bilatérale entre les deux pays, a déclaré le ministre en réponse à une question. Et d’ajouter : « La France est prête à répondre à tout besoin supplémentaire. Il y a de la place pour de nouveaux développements.

Contenu indien dans la plate-forme militaire

Soulignant l’engagement de son pays à soutenir l’initiative Make in India, elle a ajouté : « Nous sommes très heureux que l’armée de l’air indienne soit satisfaite de son Rafale. Et, pour renforcer l’initiative Make in India, la partie française s’efforce d’intégrer les fabricants indiens dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, comme les sous-marins.

Le ministre qui est en visite officielle pour renforcer les liens stratégiques et de défense entre les deux pays a également noté que davantage de jets Rafale (version navale) seront nécessaires pour le porte-avions de la marine indienne. Le porte-avions indigène devrait devenir opérationnel d’ici la mi 2022.

En savoir plus sur l’Accord Rafale

En 2016, les deux pays avaient signé un accord pour 36 avions de combat Rafale de Dassault Aviation. L’Inde a jusqu’à présent reçu 33 des 36 chasseurs Rafale, qui sont personnalisés en fonction des spécifications de l’Indian Air Force. Le ministre en visite était présent à la cérémonie d’intronisation du premier groupe de combattants lors d’une cérémonie en 2020 à la base aérienne d’Ambala.

Les trois avions restants devraient être achevés au premier trimestre 2022.

Une fois la livraison de 36 terminée, des rapports indiquent que les jets Rafale seront mis à niveau.

Sur la Chine

Tout en observant que la Chine devient « de plus en plus agressive » dans la région, le ministre en visite a déclaré que la France cherche à trouver un « équilibre délicat » entre la lutte contre de tels comportements, elle essaie de coopérer avec la Chine sur des questions telles que le commerce et le changement climatique. .

Droit maritime et liberté de navigation

Les voies maritimes doivent rester libres, a-t-elle déclaré. L’Inde et la France sont du même avis en ce qui concerne le droit maritime et la liberté de navigation et ces voies sont utilisées pour la plupart des marchandises. Ces voies doivent rester libres. « Parfois, nous avons vu qu’il y avait des tentatives pour fermer cela et nous voulons nous assurer que cette liberté de navigation est respectée. »

Impact d’AUKUS

Elle a affirmé que la France est un « pays indo-pacifique ». Et, « Nous voulons développer une relation multilatérale étroite avec les pays voisins. L’Inde est au centre de cette stratégie.

