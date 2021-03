La France prévient qu’elle ne sera pas «soumise à un chantage» pour envoyer des coups au Royaume-Uni alors que les tensions éclatent | Politique | Nouvelles

Risquant une nouvelle escalade des tensions, son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que notre campagne de vaccination de masse est vouée à des «problèmes» car nous n’avons pas assez de doses stockées. Il a suggéré que Downing Street devra venir mendier des expéditions d’Europe pour «vacciner complètement» sa population après avoir donné la priorité à la livraison des premières doses. Mais les responsables britanniques ont rejeté l’attaque antagoniste du Français contre notre programme de jabs, insistant sur le fait que les Britanniques ne manqueront pas leurs deuxièmes doses.

Cela s’est produit alors que les disputes avec Bruxelles au sujet de la coopération transmanche des jabs de Covid s’intensifiaient.

M. Le Drian a déclaré: « Le Royaume-Uni est fier d’avoir vacciné de nombreuses personnes avec la première dose, mais ils auront un problème avec la deuxième dose.

«Et nous sommes complètement vaccinés avec deux doses, pas une. Aujourd’hui, nous avons le même nombre de personnes entièrement vaccinées en France et au Royaume-Uni.

«Une relation de coopération doit être trouvée avec le Royaume-Uni pour qu’AstraZeneca remplisse ses engagements signés avec l’UE, mais nous ne pouvons accepter aucune sorte de chantage.

« Le Royaume-Uni fait pression pour le premier coup, sachant qu’il y aura des problèmes avec le second. L’Europe n’a pas à payer le prix de cette politique. »

Son intervention est intervenue après que le président français Emmanuel Macron a poussé Bruxelles à réprimer les expéditions de vaccins vers la Grande-Bretagne.

Le No10 a exhorté les pays de l’UE, y compris la France, l’Italie, l’Espagne et l’Autriche, à reconsidérer leur menace pour déclencher un véritable.

Le ministre du Cabinet, Robert Jenerick, a insisté sur le fait que la charge de vaccination de la Grande-Bretagne ne sera pas entravée par les bruits de sabre de Bruxelles.

Le ministre du Logement a déclaré qu’il n’y avait «aucune raison de s’inquiéter» des approvisionnements du Royaume-Uni et que tous ceux à qui on a promis une deuxième dose la recevront à temps.

Il a déclaré: «Absolument, nous sommes convaincus que nous avons les fournitures dont nous avons besoin à la fois pour atteindre notre objectif de la mi-avril de vacciner tous les plus de 50 ans et les personnes présentant des vulnérabilités cliniques, et l’objectif le plus important, qui est que chaque adulte au moins. a eu son premier coup à la fin du mois de juillet.

«Bien sûr, quiconque a un rendez-vous pour un jab, que ce soit le premier ou le deuxième, il n’y a pas lieu de s’inquiéter – ces rendez-vous seront honorés.»

Les responsables britanniques tiennent à éloigner l’UE d’une guerre commerciale à part entière pour les vaccins.

Bruxelles est furieuse contre la société anglo-suédoise après avoir réduit à plusieurs reprises le nombre de coups qu’elle expédiera vers l’UE en raison d’un hoquet de production.

M. Breton a déclaré: «Bien sûr, AstraZeneca a été un problème … Nous avons eu un problème avec cette société.

«Nous avons les outils et nous veillerons à ce que tout reste en Europe jusqu’à ce que l’entreprise revienne à ses engagements.»

Reportage supplémentaire de Maria Ortega