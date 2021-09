La France rejette le rôle de « cinquième roue » de la Grande-Bretagne dans l’alliance AUKUS – « repli américain » | Politique | Nouvelles

Des responsables français ont affirmé que le Royaume-Uni jouait un rôle subalterne dans l’alliance historique AUKUS signée avec les États-Unis et l’Australie. Les détails de l’accord sont apparus la semaine dernière après la tenue virtuelle d’une conférence de presse conjointe par le Premier ministre britannique Boris Johnson, le président américain Joe Biden et le Premier ministre australien Scott Morrison.

Les Français se sentent particulièrement lésés par la décision de l’Australie d’annuler l’accord de 56 milliards d’euros pour l’achat de 12 sous-marins diesel-électriques à la France.

Paris a répondu en décrivant les actions de Canberra comme un “coup de poignard dans le dos” et en rappelant ses ambassadeurs de Down Under et de l’autre côté de l’étang.

Mais maintenant, ils semblent également ouvrir le feu sur le Brexit en Grande-Bretagne.

Les ministres français de la Défense devaient tenir un sommet avec leurs homologues britanniques plus tard cette semaine.

Cependant, ils ont depuis choisi de mettre fin à la réunion.

Le ministre français de l’Europe Clément Beaune a également fait écho à un gaullisme à l’ancienne lors d’une interview avec une chaîne de télévision française.

M. Beaune a déclaré: “Nos amis britanniques nous ont expliqué qu’ils quittaient l’UE pour créer Global Britain.

“Comme vous pouvez le voir, c’est un retour dans le giron américain et l’acceptation d’une forme de statut de vassal.”

Il a ajouté : « La Grande-Bretagne mondiale semble être davantage axée sur [being] un partenaire junior du Royaume-Uni que de travailler avec différents alliés.”

Son collègue, Jean-Yves Le Drian, a également suggéré que le Royaume-Uni jouera un rôle secondaire dans AUKUS.

“La Grande-Bretagne dans cette affaire est un peu une cinquième roue sur le chariot”, a-t-il déclaré.

Le ministre français des Affaires étrangères a ajouté plus tard : « Nous connaissons leur opportunisme constant.

Plus tôt cette année, le président français Emmanuel Macron a affirmé que la victoire épique de Vote Leave était le produit de « mensonges et de fausses promesses ».

Lors des négociations commerciales post-Brexit entre Bruxelles et Londres, Macron s’est également positionné comme l’un des partisans de la ligne dure de l’UE lorsqu’il a décidé de négocier durement le maintien de l’accès européen aux eaux de pêche du Royaume-Uni.

Au milieu des tensions diplomatiques actuelles, Euronews rapporte également que des pêcheurs d’outre-Manche se sont rassemblés sur la plage d’Armanville pour faire part de leurs doléances concernant l’expiration des droits de pêche français.

Cela survient quelques mois seulement après que des dizaines de bateaux français ont choisi de bloquer le port de Saint-Hélier à Jersey.

Le gouvernement britannique a répondu au blocus en envoyant deux navires de la Royal Navy patrouiller autour de l’île anglo-normande jusqu’à ce que les Français reculent.