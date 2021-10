La France remporte la Ligue des Nations, trois générations et un XI spécial

C’est le 50e épisode de Wrighty’s House ! Ian est rejoint par Ryan Hunn et, le jour de son anniversaire, Musa Okwonga, pour discuter de la victoire de la France en Ligue des Nations (06:52), de la Barclays WSL (17:12), et d’un court métrage avec son fils Shaun et son petit-fils D’ Margio (26:05). Ensuite, c’est le premier Wrighty’s House XI, où Wrighty choisit une gamme de 11 légendes qui lui ont fait vivre un moment WTF lorsqu’il a partagé le terrain avec eux (33:22).

Hôte : Ian Wright

Invités : Ryan Hunn et Musa Okwonga

Producteurs : Ryan Hunn et Roscoe Bowman

Aide supplémentaire à la production : Isaiah Blakely

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS