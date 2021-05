La France renforce les restrictions sur les voyages depuis le Royaume-Uni en raison d’une variante indienne

T

les ravellers du Royaume-Uni devront fournir des « raisons impérieuses » pour entrer en France à partir de lundi alors que les autorités françaises resserrent les restrictions pour empêcher la propagation de la variante indienne du coronavirus.

Les voyages vers la France depuis le Royaume-Uni ne seront autorisés que pour les ressortissants de l’UE, les résidents français ou ceux qui voyagent pour des raisons essentielles.

Ceux qui sont autorisés à faire le voyage doivent passer un test Covid avant le départ et se mettre en quarantaine pendant sept jours à leur arrivée.

Le Bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) a déclaré que les nouvelles règles françaises s’appliquent à tous les passagers aériens, en voiture, en ferry et en train.

LIRE LA SUITE

Des règles plus strictes pour les visiteurs du Royaume-Uni ont été soulevées pour la première fois par le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian la semaine dernière au milieu des inquiétudes suscitées par la variante indienne.

Une explication des nouvelles règles sur le site Internet du Consulat général de France à Londres a déclaré : « Compte tenu du développement de la variante dite indienne, les mesures sanitaires ont été renforcées pour les personnes se rendant en France depuis le Royaume-Uni. »

Il a ajouté qu’à partir de lundi matin “des raisons impérieuses seront nécessaires pour que les ressortissants étrangers hors UE ne résidant pas en France se rendent en France depuis le Royaume-Uni”.

Le site Web a déclaré “un test PCR ou un test d’antigène de moins de 48 heures sera requis pour toute personne voyageant en France depuis le Royaume-Uni” tandis qu’à l’arrivée “les voyageurs sont obligés de s’auto-isoler pendant sept jours”.

Cas et décès mondiaux de Covid-19 / PA Graphics

Les informations ajoutaient que «en raison de la faible incidence de Covid au Royaume-Uni, pour le moment, ils ne seront pas soumis à des contrôles systématiques de leur lieu de séjour».

Les voyageurs entrant en France depuis l’extérieur de l’Union européenne, y compris le Royaume-Uni, doivent signer une déclaration sur l’honneur qu’ils ne présentent pas de symptômes du Covid et qu’ils n’ont pas connaissance d’avoir été en contact avec une personne atteinte de la maladie dans les 14 jours précédant leur voyage.

Outre la preuve du test Covid pré-départ négatif pour les personnes âgées de 11 ans et plus, une déclaration sur l’honneur de s’isoler à l’arrivée en France pendant sept jours doit également être faite et un deuxième test PCR effectué après la quarantaine.

Le site du consulat a déclaré que les personnes qui avaient été vaccinées restent soumises aux mêmes règles, ajoutant qu’il est “fortement conseillé” aux personnes de limiter les voyages internationaux “au minimum”.

La décision de la France suit l’Allemagne qui commence à exiger que les personnes arrivant du Royaume-Uni se mettent en quarantaine pendant 14 jours, encore une fois en réponse à la propagation de la variante indienne.