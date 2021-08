La France retire la mauvaise Espagne des médailles

in

08/04/2021 à 16:03 CEST

L’Espagne a été exclue de la lutte pour les médailles après avoir chuté en quarts de finale contre la France (64-67) dans un duel où le peu de succès le tir des Espagnols (34%) a fini par les condamner face à une France très robuste commandé par Johannes, décisif (18).

ESP

FRA

Espagne, 64

(16 + 14 + 18 + 16) : Dominguez (7), Ouviña (11), Torrens (10), Ndour (16), Gil (4) -cinq départs-, Palau (0), Cazorla (12), Carrera (2), Maisons (2), Comte (0).

France, 67 ans

(21 + 15 + 19 + 12) : Miyem (9), Gruda (6), Michel (2), Williams (11), Duchet (8) -cinq départs-, Fauthaux (0), Chartereau (4), Ciak (1), Vukolsavjevic (4), Rupert (4), Johannes (18).

Arbitres :

Manuel Mazzoni (ITA), Andreia Silva (BRA) et Scott Beker (AUS). Alba Torrens, éliminée pour fautes personnelles.

Incidents :

Quart de finale du tournoi féminin, disputé à la Saitama Super Arena, à huis clos.

Un été certainement décevant pour l’équipe féminine qu’il ne pouvait pas se battre pour les médailles à l’Eurobasket d’Espagne et non plus l’a atteint aux Jeux de Tokyo après être tombé dans un match malavisé des femmes espagnoles.

L’Espagne a commencé le duel contre les Français en toute confiance, et grâce à la vitesse initiale et au cœur, a réalisé son premier revenu (9-4). Avec Ouviña et Domínguez à la tête de l’équipe, l’entrée dans le parti était plus que prometteuse.

La France réagit

Bien que ces bons sentiments se soient estompés pour devenir celui que deux joueurs ont commencé important des Français. Williams a marqué deux triples consécutifs et a renversé l’électronique (11-12).

L’Espagne a raté des tirs faciles au panier et la France a grandi dans les dernières minutes, avec un autre joueur qui a fait des dégâts : Johannes, qui a obtenu sept points consécutifs pour la parure, réalisant son revenu le plus élevé à la fin du trimestre (16-21).

Que maa fin du premier quart-temps a blessé le moral de l’équipe de Mondelo, qui a totalement perdu le contrôle du jeu tandis que la France grandissait à pas de géant. Il n’y avait aucun moyen de marquer et le jeu optait pour les Français (18-25).

L’Espagne, au bord du précipice

Les choses ne pouvaient pas empirer, avec Alba Torrens commet bientôt sa troisième faute. Et la France en avait un maximum de 14 (19-33). La réaction était nécessaire, et elle est venue de la main d’un des joueurs clés de l’Espagne, Astou Ndour.

La défense espagnole s’est endurcie – à peine commis des fautes jusque-là – et a pu recommencer à courir un peu plus et a permis à Ndour (12 points à la mi-temps) de recevoir un bon bailes sous le rebord pour conduire à la réaction de l’Espagne.

Après le pire moment, ceux de Lucas Mondelo ont réduit les écarts à six à l’entracte (30-36) et le sentiment qu’il avait été ramené au jeu et à la crise des buts.

Déterminé à faire demi-tour

L’Espagne est sortie déterminée à renverser la vapeur et avec plus de lutte que de succès, les hommes de Mondelo sont rentrés à deux points seulement (38-40). Il semblait que le retour s’annonçait. Mais ce n’était qu’une illusion.

Johannes martèle à nouveau l’anneau espagnol et la différence française remonte à 10 points (38-48). Les tentatives de réduction des loyers s’estompaient parce que les femmes espagnoles ils n’arrêtaient pas de rater de nombreux tirs, tandis que la solide défense française lui permettait de contrôler le jeu avec 10 minutes d’avance (48-55).

Mondelo J’ai mis l’expérimentée Laia Palau sur la piste pour essayer de mettre ce point d’expérience au moment décisif. Et il était Cazorla, chargée de faire peur aux Français. Deux actions consécutives les ont rapprochés de seulement deux points (53-55).

Finition ajustée

La France a arrêté le jeu car la dynamique était pour Mondelo. Il était temps de retourner le tableau des scores. Un triplé de Maite Cazorla a donné à l’Espagne le premier avantage depuis longtemps (58-57) et Astour l’a prolongé (60-57) à trois minutes de la fin.

Mais la France n’a pas baissé les bras avec la sagesse de Miyem, et L’Espagne a échoué trop loin sous la jante, avec une Laura Gil malavisée, et la France a pris l’avantage dans les 47 dernières secondes (62-63). Johannes, à la limite de la possession, a réussi à marquer à 23′ de la fin (62-65).

L’Espagne a marqué rapidement (64-65) et a forcé la faute à Duchet, qui n’a marqué qu’un coup franc.. Maintenant, la différence était de deux, avec 16 secondes à jouer.

Mais incompréhensible, Cazorla a perdu un ballon décisif, et a fini par condamner les Espagnoles qui se sont retrouvées sans option de médaille en les Jeux après avoir subi une dure défaite contre la France (64-67) qui était le meilleur dans le jeu dans son ensemble.