La France se vante d’un accord “historique” avec la Grèce alors que le ministre vante la “défense européenne” | Monde | Nouvelles

Un panel de GB News sème la colère de Macron sur l’accord d’Aukus

Cependant, les utilisateurs des médias sociaux ont remis en question la logique de Florence Parly, l’un d’eux suggérant que l’accord était une maigre compensation pour l’annulation d’un contrat de 48 milliards de livres sterling (56 milliards d’euros) pour la fourniture de sous-marins conventionnels à l’Australie après le dévoilement de l’accord de défense trilatéral entre Canberra, Washington et Londres plus tôt ce mois-ci. Et elle a également été contestée par un autre qui a suggéré qu’elle avait tort de promouvoir le concept d’une stratégie de défense à l’échelle du bloc.

Des équipements de pointe qui contribuent à une défense européenne ambitieuse Florence Parly

À la suite de l’accord annoncé plus tôt dans la journée, Mme Parly, une proche alliée du président français Emmanuel Macron, a tweeté : « La Grèce et la France poursuivent leur coopération historique.

« Les Grecs choisissent le French and Naval Group pour équiper sa Marine de trois frégates de construction française, dont une 4e en option.

« Des équipements de pointe qui contribuent à une défense européenne ambitieuse.

La ministre de la Défense Florence Parly et le président français Emmanuel Macron (Image : GETTY)

Emmanuel Macron et Mitsotakis Kyriakos aujourd’hui (Image : GETTY)

Un compte Twitter, se présentant comme le Scout de Rhône-Alpes, a répondu : « Cela ne compense pas les 56 milliards perdus en Australie, et trois frégates ne sont pas 12 sous-marins. Des armes légères à manœuvrer… »

Yann Keller ajoute : « ‘Contribue à la défense européenne’ ? Non, c’est faux et vous le savez.

« Cela contribue à la défense de la Grèce.

JUSTE IN : Épreuve de force sur les missiles hypersoniques : les États-Unis envoient un signal à Poutine

Joe Biden et Boris Johnson annoncent l’accord AUKUS (Image: GETTY)

Evoquant l’avion de chasse français, il a ajouté : « L’Europe n’étant pas une puissance, elle est incapable d’agir en commun (combien de pays ont acheté le Rafale ?) »

Pendant ce temps, Craig Bell a demandé d’où provenait l’argent de la Grèce, en déclarant : « Le fonds de relance de 31 milliards de l’UE pour la Grèce [be] dépensés en avions et en navires? Mme VDL voudra récupérer son argent… »

S’exprimant aujourd’hui alors qu’il confirmait l’accord, M. Macron a déclaré que l’Europe devait cesser d’être naïve lorsqu’il s’agissait de défendre ses intérêts et de renforcer sa propre capacité militaire.

Le tweet de Florence Parly (Image : Twitter)

Réponse de Yann Keller (Image : Twitter)

La France a été plongée dans une crise diplomatique sans précédent avec les États-Unis, l’Australie et la Grande-Bretagne au début du mois à propos de l’accord AUKUS, qui a torpillé un contrat de sous-marins de conception française de plusieurs milliards de dollars avec Canberra.

M. Macron, s’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, a déclaré : « Les Européens doivent cesser d’être naïfs.

« Lorsque nous sommes sous la pression de pouvoirs qui se durcissent parfois (leur position), nous devons réagir et montrer que nous avons le pouvoir et la capacité de nous défendre. Ne pas aggraver les choses, mais nous protéger.

Sous-marins militaires par nation (Image : GETTY)

« Ce n’est pas une alternative à l’alliance des États-Unis. Il ne s’agit pas d’une substitution, mais d’assumer la responsabilité du pilier européen au sein de l’OTAN et d’en tirer les conclusions qu’il nous est demandé de veiller à notre propre protection.”

L’accord, qui fait partie d’un pacte de coopération stratégique militaire et de défense plus large, intervient après qu’Athènes ait déjà commandé quelque 24 avions de combat Rafale fabriqués par Dassault cette année, ce qui en fait le premier pays de l’Union européenne à acheter l’avion.

M. Mitsotakis a déclaré : “Cela nous liera pendant des décennies. Cela ouvre la porte à l’Europe de demain, forte et autonome, capable de défendre ses intérêts.”

Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie (Image : GETTY)

Lorsqu’on lui a demandé si cet accord risquait d’accroître les tensions en Méditerranée orientale et en particulier avec la Turquie, M. Macron a déclaré que l’accord ne visait pas un pays en particulier, mais que la Grèce, en tant que frontière extérieure de l’Union européenne, devait être protégée.

Dans un coup apparent au président turc, Recep Tayyip Erdogan, il a ajouté : “Je n’ai pas l’impression qu’à l’été 2020, c’était la Grèce qui était belliqueuse en Méditerranée orientale.

« En tant qu’Européens, il est de notre devoir de faire preuve de solidarité avec les États membres. Il est légitime que nous nous engagions à l’équiper pour qu’il puisse faire respecter son intégrité territoriale et que nous nous engageions à coopérer pour le protéger en cas d’intrusions, d’attaques ou d’agressions.