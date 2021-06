“La France sera différente de Monaco et de Bakou”

14/06/2021 à 19:59 CEST

Le pilote espagnol Fernando Alonso (Alpine), double champion du monde de Formule 1, a assuré que le Grand Prix de France le week-end prochain “sera différent de l’expérience de Monaco et Bakou” et a fait confiance “pour pouvoir offrir un spectacle aux fans”.

“J’aime toujours courir en France. J’ai eu de bons résultats en Formule 1 et dans d’autres catégories, mais le circuit Paul Ricard est une piste que je ne connais pas très bien car je n’y ai couru qu’une seule fois en Formule 1“, Il a dit.

L’Asturien, sixième de la dernière manche du Championnat du monde le 6 à Bakou et onzième du championnat, a évoqué dans un communiqué alpin les ajustements effectués sur la piste, avec “pas mal de tronçons à grande vitesse” comme la courbe 10, qui « sera amusante dans ces voitures de Formule 1 modernes ».

Son coéquipier, le Français Esteban Ocon, a également évoqué sa grande “motivation” et son “énergie” pour courir à domicile, puisqu’en 2019 il n’était pas en compétition et l’année dernière cette épreuve n’a pas été disputée.

“Je pense que tout le monde dans l’équipe est désespéré d’avoir une bonne course à domicile., et nous travaillerons dur pour y parvenir. C’est le sud de la France, le beau temps, les supporters dans les tribunes et les voitures les plus rapides du monde… J’ai hâte”, a déclaré le Français, retraité en Azerbaïdjan et douzième de la Coupe du monde, à un point d’Alonso. (12).