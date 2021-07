La France sourit avec son philosophe cycliste

10/07/2021 à 19:02 CEST

Pello Bilbao il se tient près des clôtures, une centaine de mètres après avoir franchi la ligne d’arrivée. Parlez à des amis. Il est présenté à Quillan, où se termine la 14e étape du Tour, avec endommagement du maillot et de la coulotte. “Maintenant, vous pouvez aller concentré et sans prendre de risques qu’ici à tout moment vous allez au sol”, a-t-il déclaré aux journalistes. “Ce qui vous est arrivé?” Enric Mas qui, comme la plupart, n’avaient pas entendu parler de l’accident du coureur biscayen. Bilbao répète la phrase et Mas lui sourit comme pour l’encourager à lui dire que ce n’était rien. “Et juste la veille du départ des Pyrénées”, déplore le cycliste bahreïni.

A la veille de l’arrivée du premier épisode dans les Pyrénées, avec quatre épisodes de la série jusqu’à jeudi prochain, le peloton revient monter sur scène avec un certain calme. D’où la rage de Bilbao en allant au sol. Une escapade où vous ne pouvez pas vous montrer est autorisée à briller frère Omar. Mais si Bauke Mollema, un cycliste hollandais qui visait une grande figure, se battre pour le Tour et qui a trouvé sa place dans le cyclisme en tant qu’aventurier et expert en victoires d’étapes à la course.

Et c’est aussi le jour où les spectateurs qui se sont rendus dans la petite ville de Quillan, au pays des cathares, au sud de Carcassonne, sont les ambassadeurs du sourire jusqu’aux oreilles qui traverse le visage de milliers de Français. Ils savent déjà qu’en 2021 ils resteront à nouveau sans gagner le Tour, comme il est de coutume depuis 1985, dans la dernière année de gloire de Bernard Hinault. Mais, grâce à l’échappée, l’un des siens, Guillaume Martin, bon grimpeur et habile à savoir choisir les bonnes échappées, s’est provisoirement placé à la deuxième place du général derrière un incontestable Tadej pogacar. “Ça s’est beaucoup usé. Et ces déplacements se payent”, justifie-t-il. Suite expliquant pourquoi ils ne sont pas partis à la recherche du coureur français. “Je veux juste profiter de ce type d’escapade car je sais que je paierai l’effort en Andorre”, se confirme-t-il. Martin.

Auteur de deux livres

Martin C’est un cycliste différent de beaucoup, de ceux qui n’ont pas eu de difficultés à conjuguer études et sport : c’est un philosophe titulaire d’un master de l’université Paris Nanterre. Et comme si cela ne suffisait pas, il est l’auteur d’un texte théâtral (Platon contre Platoche) et d’un roman (Socratés, en bicicleta) où il raconte un Tour imaginaire dans lequel sont pointés du doigt plusieurs grands philosophes de l’histoire. Fils d’un professeur d’aïkido et d’un professeur de théâtre, il a déjà terminé troisième d’un Critérium del Dauphiné, hormis avoir remporté le classement de la montagne sur la Vuelta l’an dernier.

Martin ramasser les applaudissements, Bilbao recherche le coach de son équipe rancunier des coups et Suite il espère regagner du temps en Andorre où il s’entraîne habituellement. Le Tour ne s’arrête pas.