La France succombe à la brave Écosse; Pays de Galles, champion

26/03/2021 à 23:26 CET

.

L’équipe de rugby du Pays de Galles est proclamée championne des Six Nations après la victoire remportée ce vendredi par les Ecossais face à la France à Saint-Denis (23-27) grâce à un test avec le temps passé dans le match qui était en attente pour résoudre le tournoi.

Après avoir remporté le Welsh 32-30 il y a six jours, L’équipe de Fabien Galthie est venue à ce match de la troisième journée contre l’Ecosse (reporté à son époque par covid-19) avec des options mathématiques pour atteindre le titre, bien que pour cela, il ait dû gagner avec un avantage de 21 points et également obtenir un bonus pour les essais contre une équipe qui cette année a pu gagner à Twickenham contre Angleterre (6-11) et qu’il a été proposé dès le début de terminer le tournoi en grand.

Conscient de vos besoins, le XV del Gallo a mis peu de temps à s’imposer au tableau de bord (3-0) grâce à un penalty inscrit par Romain Ntamack à la huitième minute.

Mais le rêve a commencé à s’estomper avec un essai de Duhan van der Merwe transformé par Finn Russell à la 14e minute et un penalty de ce dernier à la 18e pour mettre un 3-10 au tableau d’affichage du Stade de France.

La France a continué à appuyer et a réussi à faire tourner l’électronique avec un autre coup de punition de Ntamack (m.27) et un test de Brice Dulin transformé par celui en 36 à établir le 13-10 avec lequel la pause a été atteinte.

Peu de temps après le début de la deuxième partie (m.45) La France a encore rêvé avec l’exploit avec un essai de Damian Penaud qui l’a placée avec +8 (18-10).

Mais les Écossais n’étaient pas pour le travail et ont réussi à reprendre le commandement avec un coup de punition de Russell (m.52) et un essai de David Cherry transformé par Russell lui-même (m.61), qui il a fini par être expulsé avec 10 minutes à faire.

Swan Rebbadj a répété pour la France immédiatement après pour mettre le 23-20 pour au moins essayer de dire au revoir au tournoi avec la victoire, mais les Français ne pouvaient guère faire plus contre une courageuse équipe écossaise qui cherchait jusqu’au dernier souffle pour leur troisième victoire et que ils ont atteint avec le temps déjà accompli (m.85) grâce à un essai de Duhan van der Merwe qui a récompensé l’insistance et la foi écossaise et qui a été transformée par Adam Hastings pour le 23-27 final.

De cette façon, le XV du Dragon gallois remporte le titre deux ans après la dernière fois. Le Pays de Galles a terminé le tournoi avec 20 points, résultat de quatre victoires et une seule défaite, qu’ils ont concédée contre la France (deuxième à la fin avec 16) et qui les a privés de leur treizième Grand Chelem aux Six Nations.