La France survit et tamponne le ticket pour la grande finale

17/12/2021 à 20h23 CET

L’équipe de France féminine de handball s’est qualifiée vendredi pour la finale de la Coupe du monde en battant le Danemark 23-22 lors de la première des demi-finales du tournoi.

FRA

VACARME

La France

Glauser et Darleux ; Nocandy (3), Toublanc (3), Valentini (1), Pineau (3p), Lassource (1), Zaadi (3), Sercien Ugolin (-), Flippes (1), Kanor (-), Horacek (-) , Edwige (-), Foppa (4), Nze Minko (3) et Granier (1)

Danemark

Reinhardt et Toft ; Pedersen (1), Hansen (4, 3p), Heindahl (2), Haugsted (5), Bohme (-), Tranborg (-), Jorgensen (2), Jensen (2), Burgaard (1), Petersen (1p ), Hojlund (3), Friis (-), Iversen (1) et Moller (-)

Tableau de bord toutes les cinq minutes

1-1, 2-4, 4-7, 6-9, 8-11 et 10-12 (mi-temps); 13-15, 13-17, 15-18, 19-20, 21-21 et 23-22 (Finale)

Arbitres

Álvarez et Bustamante (ESP). Edwige a été exclue pendant deux minutes pour la France ; et à Pedersen, Hansen, Tranborg et Jensen pour le Danemark.

L’authentique leçon défensive donnée par l’équipe danoise en première mi-temps ni la performance exceptionnelle des gardiennes Althea Reinhardt et Sandra Toft n’ont empêché la France, championne olympique en titre, de remporter la victoire dans un affrontement au cours duquel Le Danemark menait au tableau d’affichage pendant 57 minutes.

La maturité a permis aux hommes d’Olivier Krumbholz de renverser la vapeur et de respecter la tradition, puisque l’équipe de France avait toujours atteint la finale les quatre fois précédentes dans la parure qu’elle avait disputée en demi-finale d’une Coupe du monde.

Et que pendant de longues minutes l’équipe de France a tenté sa propre médecine, incapable de trouver, notamment en première mi-temps, la moindre faille dans la défense danoise. Seuls quatre buts avaient ceux de Krumbholz dépassé l’équateur de la première mi-temps.

Les Olympiens actuels comptaient deux fois plus de revirements que de buts après les seize premières minutes de jeu. Un fait qui a mis en évidence la confusion offensive de l’équipe de France.

Le Danemark a donné une vraie leçon défensive en première mi-temps. Basées sur des jambes et encore des jambes et un travail d’aide sensationnel, celles de Jesper Jensen ont non seulement fermé tous les chemins vers le but pour les galas, mais ont également anticipé chacun de ses mouvements.

Une circonstance qui a permis aux Nordiques de voler ballon après ballon pour se placer avec un avantage plus qu’intéressant de quatre buts (4-8) au tableau d’affichage.

Mais quand tu as un rival comme la France devant toi, aucun avantage ne suffit, comme les Danois n’ont pas tardé à le vérifier, qu’en quelques minutes ils ont vu comment la parure avait la possibilité d’atteindre un seul but.

Puis la figure de la gardienne Althea Reinhardt est apparue, qui a démontré la raison de son statut de meilleure gardienne du championnat, après avoir atteint les demi-finales avec 56% d’arrêts.

A deux reprises, Reinhardt a empêché la France de réduire au minimum son désavantage par ses interventions, même si même le sensationnel archer danois n’a pas pu empêcher la parure d’arriver vivante au repos, ce qui reflète le 10-12 avec lequel la première période a été conclue.

Mais le Danemark n’était pas sur le point d’abandonner tout son excellent travail, encore moins la gardienne Reinhardt, qui a encore amélioré ses performances en seconde période.

Des arrêts qui, conjugués aux buts de l’aile Line Haugsted, qui n’a raté aucun des cinq tirs qu’elle a tentés, ont à nouveau permis au Danemark de reprendre les quatre buts d’avance (13-17) qu’ils avaient déjà en première mi-temps.

Bien que quelque chose ait changé, ila défense danoise n’était plus cette symphonie d’aides de la première période et commençait à dépendre davantage des interventions de son gardien.

Reinhardt est revenu sauver son équipe lors de la double exclusion qu’il a subie en milieu de seconde période, mais rien n’a pu arrêter une équipe de France, qui peu à peu essuyait son désavantage jusqu’à finalement égaliser (20-20) à dix minutes de la fin. conclusion.

Temps où seule l’irruption de la gardienne Sandra Toft, qui a encore amélioré la performance de Reinhardt, a pu retarder le triomphe français, qui à moins de trois minutes de la fin, était pour la première fois devant au tableau d’affichage (22-21 ).

La France, emmenée par l’excellente Cléopâtre Darleux, qui a donné une réplique complète aux gardiens danois, et Pauletta Foppa, qui menait avec ses buts en attaque, a mis fin à la résistance (23-22) d’une équipe danoise qui n’a pas pu profiter d’un dernier ballon. pour forcer le temps supplémentaire.