La France teste une CBDC pour régler les transactions | Invezz

La banque centrale de France a réalisé une série de transactions d’obligations d’État sur la blockchain. Un rapport a révélé cette nouvelle plus tôt dans la journée, notant que la banque avait exécuté ces transactions via une monnaie numérique de banque centrale (CBDC). Ces transactions feraient partie d’un essai de 10 mois.

Selon le rapport, la Banque de France s’est associée à un groupe d’acteurs de premier plan du marché pour effectuer ces transactions sur un système développé par IBM. Les participants à l’essai étaient Euroclear, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Société Générale et l’Office français de la dette publique.

Au total, la banque centrale et les participants au test ont exécuté 500 instructions sur les marchés primaire et secondaire. La Banque de France n’a cependant pas divulgué les détails financiers des transactions.

Commentant cette évolution, le responsable mondial des marchés financiers d’IBM, Soren Mortensen, a déclaré :

Ce projet est allé bien au-delà des précédentes initiatives de blockchain dans la mesure où il a testé avec succès la plupart des processus de banque centrale et de dépositaire central de titres, tout en éliminant les étapes intermédiaires actuelles telles que le rapprochement entre les intermédiaires de marché.

Ce procès est apparemment le plus important du genre dans l’Union européenne. La France est également devenue l’un des principaux membres de la zone euro à mettre en œuvre une telle expérience, la Sveriges Riksbank de Suède étant l’autre banque centrale de l’UE à avoir progressé dans son projet e-krona.

La course au lancement de CBDC s’intensifie

Cette nouvelle intervient après que la Banque de France a publié un appel d’offres pour des expérimentations CBDC. A travers cette publication, la banque centrale a cherché à étudier les risques et les mécanismes des CBDC. En plus de tester une CBDC pour régler les obligations d’État, la Banque de France a également testé l’utilisation d’une CBDC dans les paiements transfrontaliers, le marché de gros et les règlements interbancaires.

Les efforts de la CBDC de la banque interviennent alors que les régulateurs financiers continuent d’exprimer leurs inquiétudes concernant les monnaies numériques privées, en particulier les pièces stables. Alors que les États-Unis et l’UE ont initialement été retardés concernant le développement de CBDC, les inquiétudes croissantes concernant les pièces stables ont incité plusieurs juridictions à lancer des projets de CBDC.

Les CBDC se sont également étendues au-delà du monde occidental et de l’Asie, plusieurs pays africains poussant leurs efforts pour lancer des versions numériques de leurs monnaies fiduciaires. Quelques exemples sont le Nigeria, l’Afrique du Sud, Maurice et le Ghana.

Bien que plusieurs pays expérimentent la CBDC, la Chine reste un leader dans la course à l’émission d’une version numérique de sa monnaie nationale. Le pays, qui a récemment imposé une interdiction totale des crypto-monnaies, a permis aux citoyens de tester leur renminbi numérique à plusieurs reprises.

Avec tous les événements nationaux réussis, la Chine cherche maintenant à ouvrir sa CBDC aux étrangers lors des prochains Jeux olympiques d’hiver à Pékin.

