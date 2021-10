La France, un test décisif pour la défense de l’Espagne

10/10/2021

L’Espagne affronte la France en finale de la Ligue des Nations après avoir joué un grand match de football contre Italie. Le doublé de Ferran Torres en première mi-temps a ouvert la voie, mais l’équipe nationale a de nouveau commis une erreur défensive dans les dernières minutes que les Italiens n’ont pas perdu pour ajuster le score. Les hommes de Luis Enrique ont gagné et se sont qualifiés, bien que l’équipe a ajouté une nouvelle décision en arrière. Et il y en a déjà quelques-uns.

Azpilicueta, Laporte, Pau Torres et Marcos Alonso a formé la ligne défensive de départ en demi-finale. L’Espagne a dominé avec le ballon et n’a pas laissé l’Italie leur faire des dégâts excessifs tout au long des 90 minutes. Mais cela n’a pas été la tendance de l’équipe nationale, qui a subi d’importants manquements sur la ligne défensive ces derniers matchs, notamment en se qualifiant pour le Qatar Coupe du monde 2022, après avoir perdu le contrôle du ballon et rendu l’adversaire fort.

Pour la finale, le sélectionneur national a également la possibilité de ñigo Martínez dans l’axe de l’arrière, un défenseur quelque chose de plus énergique et rapide pour tenter de couvrir l’attaquant français. AzpilicuetaEn principe, il recommencera depuis le début et sera celui qui devra arrêter Mbappé, alors que Laporte est déjà un fixe pour Luis Enrique. Ce n’est pas que ce sont des joueurs de mauvaise qualité, mais tous doivent dépasser le niveau donné jusqu’à présent pour éviter de souffrir de « la meilleure sélection au monde au niveau individuel », selon Luis Enrique.

Concentration et communication entre eux et aussi avec les milieux de terrain il sera essentiel de freiner le potentiel d’une France qui collectivement n’a pas montré sa meilleure version vu le niveau de ses footballeurs, mais qui gagne individuellement des matches.

UNE FRANCE CONTRE

« Il n’est pas possible de se battre pour emporter le ballon, l’Espagne a toujours une possession supérieure à son rival », a assuré le sélectionneur français en avant-première de la finale. Compte tenu de ces déclarations, il semble que l’équipe de Deschamps jouera la contre-attaque, une option très fiable et confortable car elle a des footballeurs comme Benzema, Griezmann et Mbappé, rapide, de qualité et intelligent en plein champ.

Dans cette situation L’Espagne devra prendre soin de toutes ses lignes et se maintenir comme une équipe très compacte. Non seulement en raison du type de contrats à terme mentionnés, mais aussi parce que Pogba est très puissant au milieu et combine qualité et physique pour surmonter facilement la pression rivale, et Theo Hernández et Pavard Ce sont deux arrières latéraux et ceux qui aiment atteindre la zone adverse.

A priori, que l’équipe de France laisse le ballon aux Espagnols est un avantage. Cependant, un échec au centre du terrain ou dans la transition défensive, comme cela a été démontré lors des derniers matchs, peut faire beaucoup de dégâts à une équipe nationale qui sait que la meilleure arme dont elle dispose pour battre la France est de se montrer supérieure. en tant que collectif.