Paris veut débourser de l’argent pour des cours de français pour les eurocrates et les diplomates, ainsi que pour organiser chaque réunion bruxelloise dans leur langue maternelle pendant la période de six mois. Les notes, procès-verbaux et réunions préparatoires se dérouleront tous en français, et si une lettre arrive de la Commission européenne en anglais, elle restera sans réponse. Le français est l’une des 24 langues officielles de l’UE et l’une des trois langues de travail utilisées par la Commission.

Mais il a vu son importance diminuer au profit de l’anglais, au grand dégoût du gouvernement français.

La France veut utiliser sa présidence de l’UE en 2022 pour faire revivre le français en tant que « lingua franca » de l’UE, que les responsables considèrent comme une question de survie culturelle.

Un haut diplomate français a déclaré au site Politico : « Même si nous admettons que l’anglais est une langue de travail et qu’il est couramment pratiqué, la base pour s’exprimer en français reste pleinement en place dans les institutions de l’UE.

« Il faut l’enrichir, la faire revivre pour que la langue française regagne vraiment du terrain, et surtout, le goût et la fierté du multilinguisme.

“Il y aura plus de visibilité avec la présidence française, nous allons donc intensifier notre travail.”

La France assumera la présidence tournante du bloc au premier semestre de l’année prochaine.

Il donne à Paris le pouvoir de fixer l’ordre du jour et garantit que les responsables français présideront une réunion clé sur l’avenir du bloc.

La France n’est pas le premier pays de l’UE à insister pour que les réunions du Conseil se déroulent dans une langue maternelle.

Mais la pratique est devenue beaucoup moins répandue ces dernières années, les petits pays utilisant souvent l’anglais pour s’assurer qu’ils sont largement compris par leurs collègues.

Nuno Brito, l’ambassadeur du Portugal dont le pays assure actuellement la présidence de l’UE, s’exprime principalement en anglais lors des réunions.

La politique étrangère française impose aux représentants du pays de parler traditionnellement leur langue maternelle lors des réunions.

Au cours de leur présidence, les responsables français seront appelés à étendre leur usage du français à toutes les réunions, y compris « toutes les notes de la présidence, les groupes de travail du Coreper et tout ce qui nous permet d’organiser tous les travaux du Conseil ».

La France affirme souvent que l’utilisation de l’anglais dans l’UE devrait être réduite après le Brexit, l’Irlande et Malte étant les seuls pays à utiliser l’anglais comme langue officielle.

Dans un éditorial publié en avril, les ministres français ont déclaré que la présidence du pays était une « occasion de porter haut ce combat vital pour le multilinguisme ».

Le ministre de la ligne dure Europe Clément Beaune et le chef du tourisme Jean-Baptiste Lemoyne ont concédé que la langue française « avait diminué au profit de l’anglais, et plus souvent du globish, cet ersatz de la langue anglaise qui rétrécit le champ de ses pensées et restreint ses capacités s’exprimer plus qu’il ne le rend plus facile ».