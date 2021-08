La franchise Army of the Dead de Zack Snyder grandit chez Netflix

Les fans de Zack Snyder ont beaucoup de contenu Netflix à attendre alors que le réalisateur de Watchmen, 300 et Man of Steel étend son univers Army of the Dead.

Plus tôt cette année, Army of the Dead de Zack Snyder est sorti sur Netflix. Il est rapidement devenu l’un des streamers originaux les plus regardés. C’était le premier retour de Snyder dans le genre zombie depuis son premier long métrage, L’aube des morts en 2004. Fait intéressant, un œuf de Pâques dans L’armée des morts suggère en fait que le film se déroule dans la même réalité que L’aube des morts.

Army of the Dead était une tonne de plaisir, même si un peu idiot parfois. Avec d’excellentes performances – y compris l’inclusion de dernière minute et très bienvenue de Tig Notaro – des effets de zombies noueux et une prémisse amusante et de genre, Army se sentait juste assez frais tout en offrant des produits familiers.

C’est plus qu’un simple film cependant. Army of the Dead était le premier volet d’une franchise qui comprendra un film prequel et une série animée.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent de la saga Army of the Dead de Netflix.

Avertissement: Le message suivant comprend quelques détails majeurs sur l’intrigue de Army of the Dead.

Qu’est-ce que l’armée des morts ?

Army of the Dead est le premier projet autonome de la franchise. C’est un long métrage réalisé par Zack Snyder et écrit par Snyder, Shay Hatten et Joby Harold.

Le film suit un groupe de mercenaires dirigé par Scott (Dave Bautista) alors qu’ils se réunissent pour tenter de réussir un casse à Las Vegas.

Le piège ? Vegas est désormais une zone de quarantaine suite à une épidémie de zombies. Le gouvernement maintient la menace zombie à distance à Vegas derrière des murs massifs. Et pour rendre les choses encore plus compliquées, le gouvernement prévoit de bombarder toute la ville pour mettre fin à la menace zombie.

Cela signifie que Scott doit se déplacer rapidement pour rassembler son équipe, entrer, voler tout un tas d’argent dans un coffre-fort et sortir. Le coffre-fort n’est pas gardé et l’assurance a déjà couvert la perte, donc personne ne surveille l’argent. Mais ces zombies embêtants ne vont pas simplement les laisser faire sans se battre.

Quelle est la prochaine étape de la franchise Army of the Dead ?

Si vous avez regardé Army of the Dead, vous saurez que cela se termine par la promesse de plus de zombies. Faire exploser Las Vegas n’a pas fait l’affaire, et maintenant l’infection zombie est lâche.

Jusqu’à présent, Netflix n’a annoncé aucune suite qui pourrait explorer où la peste zombie pourrait aller. Mais la franchise Army of the Dead a deux projets à venir.

Le premier est Army of Thieves, un film prequel suivant l’un des mercenaires qui ont infiltré Vegas dans Army of the Dead. L’expert allemand en matière de crackage de sécurité Ludwig Dieter, joué par Matthias Schweighöfer, se démarque du premier film.

Il semble que Army of Thieves sera une sorte d’histoire d’origine pour Dieter, se déroulant au début de l’épidémie de zombies. Une femme mystérieuse recrute Dieter, un caissier de banque d’une petite ville, pour rejoindre une équipe des criminels les plus recherchés d’Interpol. L’équipage se lance dans une vague de braquages, réalisant des vols presque impossibles à travers l’Europe.

Schweighöfer joue et réalise Army of Thieves pour Netflix, à partir d’un scénario de Shay Hatten. La star de Game of Thrones et de F9 Nathalie Emmanuel le rejoint à l’écran.

Outre Army of Thieves, la franchise Army of the Dead présentera également une série animée. Army of the Dead : Lost Vegas suivra l’équipe de mercenaires du premier film pendant les premiers jours de l’épidémie de zombies.

Snyder dirigera deux épisodes de Lost Vegas, avec Jay Oliva qui présentera et dirigera deux autres épisodes.

Dave Bautista, Ana de la Reguera, Tig Notaro, Omari Hardwick et Ella Purnell reprendront leurs rôles de Army of the Dead dans la série animée.

Y a-t-il des zombies dans Army of Thieves ?

Une grande question qui est restée ouverte lors de l’annonce du prequel de Army of the Dead était : y aura-t-il des zombies ?

Dieter n’était pas habitué à combattre des zombies dans Army of the Dead, donc son rôle central ici est un drapeau rouge pour tous ceux qui espèrent plus de plaisir à tuer des zombies. Une affiche révélée la semaine dernière comprenait le slogan «Plus de coffres-forts. Moins de zombies », ajoutant le sentiment que Army of Thieves passerait plus fermement du genre zombie au territoire du film de braquage. Ou peut-être que cela éliminerait complètement les morts-vivants.

Maintenant, avec un nouveau teaser publié au San Diego Comic-Con ce week-end, nous avons plus de clarté.

Avec une référence à «l’épidémie en Amérique» et des séquences d’actualités de la peste zombie, le film se déroule clairement après que les gens ont commencé à tourner. Mais comme le film se déroule en Europe, il semble que la semi-apocalypse zombie ne sera pas trop importante. Cela fait partie du monde plus large dans lequel le film existe, mais probablement pas une grande partie du récit.

Il semble cependant que les retombées de l’épidémie de zombies soient mondiales. Il peut servir de couverture à un casse, par exemple. Vraisemblablement, alors que les autorités se concentrent sur la prévention de la propagation du zombieisme et que les institutions financières s’inquiètent des effets sur l’économie, une équipe de voleurs peut se mettre au travail plus facilement.

Quand toutes ces choses sortent-elles ?

Army of the Dead a été présenté en première mondiale sur Netflix le 21 mai. Netflix n’a pas encore fixé de dates de sortie pour Army of Thieves ou Lost Vegas, mais Army of Thieves “arrive bientôt”, selon le streamer.

Au-delà de cela, on ne sait pas si l’univers de l’Armée des morts continuera de s’étendre.

Compte tenu des liens lâches entre Army of the Dead et Army of Thieves, il est facile d’imaginer plus d’histoires, se déroulant vaguement dans le même univers.

Cloverfield a engendré deux retombées presque méconnaissables qui se sont déroulées lors des événements du film original de 2008. Il n’y a aucune raison que Army of the Dead ne puisse pas faire la même chose.

Plus de Zack Snyder sur Netflix

En dehors de Army of the Dead, le réalisateur/producteur Zack Snyder est occupé à Netflix.

Snyder a récemment terminé un passage en tant que l’un des architectes de l’univers cinématographique des super-héros DC pour Warner Bros. Chez Warner, Snyder a réalisé Man of Steel, Batman V. Superman: Dawn of Justice et Justice League.

Ce dernier a été en proie à de nouvelles prises de vue et a finalement été terminé (et radicalement modifié) par le réalisateur Joss Whedon après la mort de la fille de Snyder. Après le tollé des fans – se transformant parfois en abus en ligne – la Ligue de justice de Warner, Zack Snyder, s’est inclinée sur HBO Max plus tôt cette année, connue parmi les fans sous le nom de “The Snyder Cut”.

Maintenant, avec les super-héros de DC (probablement) derrière lui, Snyder et sa société de production Stone Quarry semblent pousser à plein régime avec le streamer. En plus de Army of the Dead et de ses retombées, préquelles et suites potentielles, il a signé un projet entièrement distinct chez Netflix : Rebel Moon.

Rebel Moon verra Snyder refaire équipe avec le co-scénariste de Army of the Dead, Shay Hatten. Il racontera l’histoire d’une jeune femme chargée de recruter des guerriers pour l’aider à défendre sa planète natale lorsqu’un tyran maléfique envahit la paisible colonie au bord de la galaxie.

Rebel Moon semble mélanger Star Wars avec Seven Samurai.

Star Wars s’est inspiré de The Hidden Fortress d’Akira Kurosawa en 1977. Maintenant, Snyder semble plonger dans le même puits avec ce clin d’œil intergalactique aux Seven Samurai de Kurosawa dans Rebel Moon.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant si Netflix annonce d’autres projets.

