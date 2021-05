La franchise James Bond obtiendra la confirmation des producteurs de sortie en salles ⋆ .

À la suite de l’annonce d’aujourd’hui selon laquelle Amazon a acquis MGM pour plus de 8 milliards de dollars à la suite d’un accord de fusion définitif, les producteurs de James Bond Barbara Broccoli et Michael G. Wilson ont confirmé que la franchise continuerait de sortir dans les cinémas dans le monde (via Variety).

«Nous nous engageons à continuer à faire des films James Bond pour le public mondial des salles de cinéma», ont déclaré Broccoli et Wilson, qui dirigent Eon Productions, dont le siège est à Londres, dans un communiqué.

Le prochain épisode, Cary Joji Fukunaga’s Pas le temps de mourir mettant en vedette Daniel Craig reprenant son rôle emblématique de James Bond pour la dernière fois, fera ses débuts dans les salles le 8 octobre 2021.

Avec Craig, les acteurs confirmés du film incluent Ralph Fiennes dans le rôle de M, Lea Seydoux (Spectre), Naomie Harris comme Moneypenny, Ben Whishaw comme A, avec Rory Kinnear comme Tanner et Jeffrey Wright comme Felix Leiter. Les nouveaux membres de la distribution confirmés pour le film incluent Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Armas, David Dencik, Lashana Lynch et Rami Malek.

Cary Joji Fukunaga (Vrai détective) dirige Pas le temps de mourir extrait d’un scénario écrit par Neal Purvis & Robert Wade, Scott Z. Burns avec Fukunaga et la gagnante des Emmy Awards Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Tuer Eve).

La sortie précédente du superspy, Spectre, ouvert dans les salles américaines le 16 novembre 2015. Le film a rapporté 200 millions de dollars au pays et 680,6 millions de dollars à l’international, pour un total mondial de 880,7 millions de dollars.