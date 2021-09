La franchise MX vs ATV fera ses débuts de nouvelle génération avec MX vs ATV: Legends

La franchise MX vs ATV fera ses débuts sur PS5 et Xbox Series X/S avec le actuellement en développement Légendes MX contre VTT.

Promettant le mode carrière le plus profond à ce jour, le jeu proposera de nouveaux environnements vastes et ouverts ainsi qu’un mode carrière avec les risques et les récompenses qui accompagnent le fait d’être un pilote professionnel.

Le jeu propose un écran partagé à deux joueurs et un mode en ligne à 16 joueurs avec un gameplay en équipe, un nouveau mode carrière où vos choix mènent à différents chemins, des opportunités de parrainage, et il y aura des événements spéciaux sur invitation.

Vous pouvez également vous attendre au nouveau mode Trails pour des courses en plein air plus intenses, à la possibilité de personnaliser votre pilote et vos véhicules en utilisant les dernières pièces et équipements des principaux fabricants, et vous roulerez sur des bermes et des ornières avec une plus grande précision grâce à un système physique raffiné.

La physique de l’air contrôlée par le joueur fait un retour et vous donnera plus de contrôle sur la façon dont vous « fouettez et frottez », les développeurs promettant de ne pas « fouetter en conserve, faux ou génériques ».

La franchise MX va ATV a commencé sa vie comme un croisement entre la trilogie MX et la série ATV Offroad Fury. Les premiers jeux de la série, à commencer par Unleashed, ont été publiés par THQ avant sa faillite et sa liquidation ultérieure. Il a été développé par THQ Digital Phoenix (Rainbow Studios), que THQ a acquis en 2001 et a fermé en 2011. Nordic Games, maintenant connu sous le nom de THQ Nordis, a acquis les droits de la propriété intellectuelle en 2013.

L’objectif principal de la série est la course avec des vélos de motocross et des véhicules tout-terrain. D’autres jeux de la série comprenaient également des buggys, des camions, des avions et des hélicoptères.

À sa sortie, MX va ATV: Legends sera disponible pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.