La franchise NFL serait sur le point d’être vendue

Une équipe de la NFL est sur le point d’acquérir un nouveau propriétaire. Selon Sportico, les Broncos de Denver ont eu des réunions avec des « banquiers vendeurs », ce qui indique qu’ils se préparent à vendre l’équipe. Yahoo Sports rapporte qu’au moins quatre groupes différents ont rencontré l’équipe qui est actuellement contrôlée par la confiance du défunt propriétaire Pat Bowlen. Le porte-parole de l’équipe, Patrick Smythe, a déclaré à Yahoo Sports que les Broncos ne sont « actuellement pas à vendre ».

« Comme [team CEO and Bowlen trustee] Joe Ellis a déclaré en juillet que la transition de propriété sera abordée à un moment donné après la saison », a déclaré Smythe. Sportico a récemment évalué les Broncos à 3,8 milliards de dollars, ce qui les classe au 11e rang de la NFL. La franchise est actuellement contrôlée par Patrick D. Bowlen Trust. qui a été créé en 2019. Bowen est décédé sans annoncer lequel de ses enfants pairs serait le propriétaire. Les enfants de Bowen possèdent 11% de l’équipe, et certains d’entre eux veulent que l’équipe soit vendue. D’autres enfants veulent que les Broncos restent dans la famille , ce qui pourrait signifier que Brittany Bowlen pourrait être le propriétaire majoritaire si cela se produit.

Pat Bowlen est décédé en 2019 à l’âge de 75 ans. Il a abandonné les opérations quotidiennes en 2014 alors qu’il luttait contre la maladie d’Alzheimer. « Comme beaucoup dans la communauté de Denver et autour de la Ligue nationale de football ont spéculé, mon mari, Pat, a très courageusement et tranquillement lutté contre la maladie d’Alzheimer au cours des dernières années », a déclaré sa femme Annabel dans un communiqué à l’époque, par CBS Denver. . « Il a choisi de garder son état privé parce qu’il y croyait fermement et disait souvent : » Ce n’est pas à propos de moi. « »

Bill Bowlen, le frère cadet de Pat, a parlé à CBS Denver de la vente imminente et a révélé qu’elle avait déchiré la famille. « Cela n’a pas dû se passer de cette façon, c’est ce qui m’attire vraiment », a déclaré Bill. « C’est vraiment triste que cela ait pu déchirer une famille comme elle l’a fait, et cela fait vraiment mal. »

La famille Bowlen a acheté les Broncos à Edgar Kaiser en 1984. Sous la direction de Bowlen, les Broncos ont remporté sept championnats de conférence et trois Super Bowls. L’équipe a commencé à jouer en 1960 en tant que membre fondateur de la Ligue américaine de football. Ils ont rejoint la NFL dans le cadre de la fusion en 1970.