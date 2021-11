La franchise Rugby Diables de Barcelone a fait ses débuts dans le Toyota Challenge

18/11/2021 à 12:08 CET

Miguel Centeno

Malgré le résultat de la Diables de Barcelone, il nous reste le moment historique où à 16h30 en Espagne, l’ovale a été lancé dans le mythique Toyota Stadium de Bloemfontein et c’est qu’une franchise espagnole à Barcelone de la main des créateurs Josep Mª Monti et Jordi Homs, s’est pleinement impliqué dans la vitrine internationale du cône sud, et c’est une très bonne nouvelle pour le rugby dans notre pays.

La franchise Diables Barcelona avant de disputer le premier match du Toyota Challenge

| Diables Barcelone

C’est vrai que dans les 80 minutes de jeu Les Cheetahs ont dominé le match du Toyota Challenge contre la Diables Barcelone quand le marqueur reste 99-15 pour les Sud-Africains. Les Cheetahs étaient une équipe bien supérieure, également à la 5e minute du match, le joueur de la franchise barcelonaise, Sean Snyman a été expulsé avec un carton rouge pour un vilain tacle sur Brandon Thompson.

Au Pause est venu avec lui résultat de 50-10 pour l’équipe sud-africaine avec des répétitions de, Lesley Botha, Evardi Boshoff, Mosolwa Mafuma, Zinedine Booysen avec une marque. Enver Brandt et potier de Lohan, tous deux avec deux marques chacun et cinq conversions en bâtons de Brandon Thompson, la marque de la franchise Diables les a fabriqués le 8, marque Edmond , tandis que la conversion et la pénalité sont allées à l’ouverture Hanno van milliard

La seconde n’a pas beaucoup changé par rapport à la première partie qui dominé les guépards, qu’ils ont transformé en marque Reinier Viljoen, Oupa Mahoje, Janus Venter, Botha, et Boshoff avec deux épreuves, mafuma et Thomson ils étaient responsables des coups de pied. La marque des Barcelonais était pour les trois quarts Tisetso Yika.

Pour souligner le bon rôle dans les débuts de David Hinojosa (Club Rugby Sant Cugat), et la participation de Francesc Pulido et Oriol Farinas (CN Poblenou), l’entraîneur Sergi Derqui (CR Sant Cugat) a compté sur eux dans cette journée historique pour le rugby catalan.

Des joueurs catalans avec l’entraîneur Sergi Derqui posent avec un maillot du CR Sant Cugat en cette journée historique pour le rugby catalan

| Diables Barcelone

Le prochain jeu Toyota Challenge sera :

Samedi 20 novembre : Toyota Cheetahs vs. Cellule C Requins

Samedi 20 novembre : CSM Stiinta Baia Mare vs. Équipe État libre XV

Jeudi 25 novembre : Diables Barcelone vs. Kenya

Vendredi 26 novembre : Toyota Cheetahs vs. Baia Mare Rugby (Roumanie)