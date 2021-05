La franchise Saw est-elle en fait un opéra de savon déguisé?

Le cancer et les flashbacks sont les autres clés du jeu de puzzle de John Kramer

Bien sûr, un autre moyen de mettre un personnage de feuilleton dans des scénarios particulièrement intéressants consiste à poser un diagnostic de cancer. C’est quelque chose qui a accompagné John Kramer tout au long de son temps dans la série Saw. Entre sa dépression et sa qualité de vie en baisse, John a tenté de se suicider, mais a finalement survécu et est motivé à partager ce cadeau avec les autres. Finalement, il meurt du cancer, mais comme tout bon personnage vous le dira, les flashbacks peuvent faire des merveilles pour compléter l’héritage d’une personne. Ce qui conduit à une autre complication dans laquelle les feuilletons et la franchise Saw sont intervenus assez souvent.