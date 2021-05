La franchise Spider-Man de Sam Raimi a un triste anniversaire aujourd’hui et les fans sont toujours déçus

Raimi avait bien sûr dirigé les trois premiers films de la saga Spider-Man avec Toney Maguire dans le rôle, et son troisième était une déception. Les fans voulaient vraiment qu’il puisse clore ce chapitre de sa carrière sur une bonne note. Comme vous le savez bien, Spider-Man 4 n’est jamais arrivé. Sam Raimi et Tobey Maguire se sont éloignés du projet, même si Spider-Man 3 était le film le plus rentable du mandat de Raimi. Le studio a choisi de redémarrer, et cette date de sortie allait et venait. Mais 10 ans plus tard, les fans se plaignent toujours du film qu’ils n’ont jamais pu voir: