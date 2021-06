La franchise Spider-Man de Tom Holland ne peut pas s’arrêter, n’arrêtera pas de troller les fans sur la bande-annonce de No Way Home

Mais généralement, un film de cette taille et de cette portée aura au moins un teaser devant les fans lorsque nous serons si près de la sortie. Nous ne connaissons même pas l’histoire générale de No Way Home, ni une confirmation de qui pourrait être le méchant (ou les méchants) du film. C’est probablement la raison du secret. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Spider-Man: No Way Home serait un film multivers qui présenterait d’autres aspects des précédents films de Sony, notamment Doctor Octopus d’Alfred Molina et Electro de Jamie Foxx. Mais jusqu’à ce que nous voyions une véritable confirmation, nous sommes encouragés à « rester à gauche » par le compte Twitter du film et « juste attendre la bande-annonce. »