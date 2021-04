La fraternité des chemins de fer indiens travaille 24 heures sur 24! Itinéraires pour Oxygen Express cartographiés, rampes et wagons prêts

Les itinéraires pour Oxygen Express sont cartographiés, les rampes et les wagons sont prêts.

Alors que l’Inde a du mal à répondre aux demandes médicales des personnes touchées par le COVID-19, Indian Railways ne néglige aucun effort pour fournir de l’oxygène dans diverses régions du pays. Président-directeur général du Conseil des chemins de fer, Suneet Sharma a récemment déclaré que toute la fraternité des chemins de fer indiens de plus de 12 employés lakh travaille 24 heures sur 24 et met l’épaule à la roue pour s’assurer que le transporteur national sortira triomphe dans son mouvement de bouée de sauvetage (oxygène) pour les personnes. Selon la Commission des chemins de fer, les itinéraires d’Oxygen Express sont cartographiés, les rampes et les wagons sont prêts. Voici la planification provisoire de l’Oxygen Express des chemins de fer indiens, qui comprend les itinéraires suivants:

Andhra Pradesh: Angul à VijayawadaTelangana: Angul à SecunderabadDelhi: Mouvement d’Angul, Raigarh, Kalingnagar et Rourkela à Delhi et la région de la capitale nationale (NCR). Le gouvernement de Delhi a conseillé de se procurer des camions-citernes. Selon le Conseil des chemins de fer, les wagons porte-conteneurs sont prêts.Madhya Pradesh: Jamshedpur à Jabalpur

Pendant ce temps, le transporteur national fait également tout son possible pour compléter les efforts de soins de santé du gouvernement indien. Pas moins de 5601 voitures de train ont été converties en centres d’isolement de soins covid par les chemins de fer indiens. À l’heure actuelle, un total de 3816 entraîneurs sont disponibles en tant qu’entraîneurs de soins covid. Les entraîneurs de soins covid de ces chemins de fer indiens sont déployés conformément à la demande des gouvernements des États.

Au 24 avril 2021, 21 autocars de ce type avaient été déployés dans le district de Nandurbar, dans le Maharashtra. Le gouvernement de l’État du Madhya Pradesh a demandé le déploiement de 20 entraîneurs de soins covid à Bhopal ainsi que 20 de ces entraîneurs dans les stations Habibganj. Tandis que 50 entraîneurs à Shakur Basti, 25 entraîneurs à Anand Vihar, 10 entraîneurs à Varanasi, 10 entraîneurs à Bhadohi et 10 entraîneurs à Faizabad ont été déployés.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.