La fraude à l’université MacBook voit sa sœur et son frère empocher 4 millions de dollars

Une fraude à l’université MacBook a vu une sœur et un frère empocher 4 millions de dollars. La sœur a sur-commandé des MacBook destinés aux employés de l’université, et le frère les a ensuite vendus sur Craigslist.

Un élément amusant est la frustration que leur principal acheteur a exprimée dans un texte lorsque Apple a lancé de nouveaux MacBook peu de temps après avoir acheté un lot d’anciens …

Les rapports du registre.

Une sœur et un frère ont admis avoir commandé des centaines de nouveaux MacBook pour «une université privée» de la Silicon Valley afin de voler et de vendre le matériel coûteux pour des millions de dollars. Patricia Castaneda, 37 ans, de San Carlos, Californie, a travaillé à la School of Humanities and Sciences de l’université et était chargée de commander des ordinateurs portables de remplacement pour la faculté et son personnel qui avaient droit à un nouveau tous les trois ans. Au cours de 10 ans, à partir de 2009, elle a méthodiquement sur-commandé, puis les a revendues, d’abord contre de l’argent via des publicités sur Craigslist, puis par l’intermédiaire d’un homme qu’elle a rencontré via une annonce Craigslist, encore une fois en espèces.

L’université semble être Stanford.

Le bureau du procureur américain du district est de la Californie a déclaré que le couple avait gagné plus de 4 millions de dollars grâce à la fraude.

Au total, le coût pour l’université de MacBooks que Patricia Castaneda a volé était de plus de 4 millions de dollars. Ce montant comprend le coût pour l’université d’environ 800 MacBooks volés par Eric Castaneda vendus à l’individu de Folsom, qui s’élevait à environ 2,3 millions de dollars.

Les deux hommes n’avaient pas beaucoup de choix pour plaider coupable, les procureurs ayant obtenu des messages texte détaillés discutant de la vente des MacBook volés. Celles-ci incluent un échange où une personne qui a acheté pour 2,3 millions de dollars d’ordinateurs portables à la paire exprime sa frustration à propos du lancement de nouveaux modèles par Apple alors qu’ils se retrouvent coincés avec les anciens.

Nous avons un petit problème… Apple a sorti de nouveaux ordinateurs portables aujourd’hui. Laisse moi savoir ce que tu veux faire. Mon acheteur n’achète pas pour le moment tant qu’il n’aura pas compris à quel prix il négociera… alors je serai coincé avec eux, ce qui est bien. Mais il va sans dire que je vais devoir les acheter moins cher. Je déteste quand Apple fait cette merde…

La sœur, qui a été celle qui a commandé les MacBook et les a passés à son frère pour la vente, risque 10 ans de prison et une amende de 250 000 $. Le frère regarde 5 ans et la même amende.

L’aspect le plus stupéfiant de toute l’affaire est la façon dont la fraude universitaire MacBook est restée non détectée pendant plus d’une décennie. Les responsables des achats et des finances auront des explications à donner.

