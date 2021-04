La “ fraude verte ” et le verrouillage climatique ⋆ .

Méfiez-vous des journalistes libéraux arrogants qui souillent le concept prétendument dégoûtant de «deux côtés-isme», insistant sur le fait que la vérité et le mensonge ne devraient jamais être diffusés ensemble. Le peuple américain est trop sombre pour savoir de quel côté est quel. Le côté «faux» doit être évité.

Le sujet le plus fervent de cette arrogance est le réchauffement climatique, et le soi-disant «vrai» côté n’a jamais à être tenu responsable de ses terribles prédictions, jamais.

Prenez le biologiste Paul Ehrlich, qui a écrit le manifeste épique de l’erreur en 1968, intitulé The Population Bomb, prédisant «Dans les années 1970, le monde subira des famines – des centaines de millions vont mourir de faim”De la surpopulation. Faux.

Les médias libéraux coopèrent toujours à cette propagande. Je n’ai jamais oublié les rapports très unilatéraux que l’émission Today de NBC a permis à Ehrlich de raconter en 1989 et 1990.

Le 4 mai 1989, Ehrlich a mis en garde contre un changement climatique «rapide», que «nous pourrions nous attendre à perdre toute la Floride, Washington DC et une grande partie du bassin de Los Angeles… nous serons dans la montée des eaux sans arche en vue. “

Ils ont répété cette routine de film catastrophe le 11 janvier 1990. Ehrlich a affirmé que lorsque la calotte glaciaire fond en Antarctique, l’élévation du niveau de la mer ne sera pas de trois pieds en un siècle, mais «de 10 ou 20 pieds dans un temps beaucoup plus court. . La Cour suprême serait inondée. Vous pouvez attacher votre bateau au Washington Monument. Les ondes de tempête rendraient le Capitole inutilisable. Pour Today, Paul Ehrlich à Washington, DC, sur le futur littoral de la baie de Chesapeake. »

Est-ce que tout cela s’est avéré vrai au cours des 30 dernières années? Les prédictions d’Ehrlich ont été diffusées sans une seconde d’opinion sceptique. La «vérité» a-t-elle été servie et le «mensonge» nié?

Du 7 au 11 octobre 1990, PBS a diffusé une série documentaire de dix heures intitulée Race to Save the Planet. C’était une «course» si urgente qu’elle a nécessité dix heures de gauchistes radicaux sans aucune réfutation. La narratrice Meryl Streep a averti: «D’ici l’an 2000 – c’est dans moins de 10 ans – le climat de la terre sera plus chaud qu’il ne l’a été depuis plus de 100 000 ans. Si nous ne faisons rien, il y aura d’énormes calamités en très peu de temps.

Est-ce que quelqu’un se souvient des «énormes calamités» pour la race humaine depuis lors?

Ce point est à nouveau martelé dans un nouveau livre de Marc Morano intitulé Green Fraud: Why the Green New Deal is even pire than you think.

Ces jours-ci, le battage médiatique célèbre des radicaux comme l’adolescente suédoise Greta Thunberg affirmant: «Nous sommes au début d’une extinction massive, et tout ce dont vous pouvez parler, c’est de l’argent et des contes de fées sur la croissance économique. Comment oses-tu!”

Si vous êtes un «déni» de cette prédiction, alors vous serez ridiculisé par le magazine Time, qui a fait de cet adolescent sa «personne de l’année» en 2019, suintant «Thunberg répète la science inattaquable». En «rassemblant le courage de dire la vérité au pouvoir», elle «est devenue l’icône d’une génération».

Morano conclut son livre en avertissant que les républicains ne peuvent pas essayer de rencontrer ce train de marchandises médiatique en essayant de faire des compromis. «S’ils ne s’attaquent pas aux prémisses scientifiques, le GOP est laissé en arguant que le Green New Deal est trop cher.» Et si nous risquons une «extinction de masse», comment cela sonnera-t-il?

Le «Green New Deal» est plus du même programme radical pour verrouiller (sinon abolir) le capitalisme, comme une peur du COVID sans fin. La gauche ne s’appuie jamais vraiment sur la méthode scientifique à ce sujet. Ils ne font qu’intimider leurs adversaires dans le silence et écraser tout murmure du débat télévisé. Ils s’appuient sur les mêmes médias qui ont toujours trouvé un autoritarisme rampant sous Trump. Ils devraient se regarder dans le miroir.