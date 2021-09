La Freedom of the Press Foundation reçoit une subvention de 5,8 millions de dollars du groupe Filecoin

La Fondation Filecoin pour le Web décentralisé (FFDW) a offert à la Fondation pour la liberté de la presse (FPF) une subvention de 5,8 millions de dollars (4,28 millions de livres sterling). Un communiqué de presse a révélé cette nouvelle plus tôt dans la journée, notant que cette subvention vise à aider la FPF à améliorer la liberté d’expression des journalistes. Le programme aurait une durée de trois ans et vise à soutenir le développement d’infrastructures qui contribueront à améliorer l’expérience utilisateur et la sécurité des journalistes du monde entier.

Selon le communiqué de presse, FPF utilisera également les fonds pour explorer le lancement d’une architecture zéro confiance pour SecureDrop. Cette plate-forme prend en charge l’échange sécurisé de documents et la communication entre les journalistes et les sources anonymes du monde entier. En outre, les fonds contribueront à aider la Freedom of Press Foundation à préserver les informations critiques.

Selon Trevor Timm, directeur exécutif de la Freedom of Press Foundation, cette subvention est de loin la plus importante que l’organisation ait jamais reçue. Il a noté que la fondation cherche à utiliser les fonds pour accélérer la publication de nouvelles mises à jour de SecureDrop. Les fonds serviront également à favoriser l’adoption massive de la plate-forme.

Timm a ajouté que,

Nous sommes également très enthousiastes à l’idée d’explorer comment le Web décentralisé peut contribuer à accroître la liberté et la transparence de la presse dans les années à venir.

Une mission pour préserver les informations les plus importantes de l’humanité.

Expliquant pourquoi FFDW a décidé d’offrir la subvention à FPF, la présidente du conseil d’administration du groupe, Marta Belcher, a déclaré que les convictions de l’organisation s’alignent sur sa mission de préserver en permanence les informations les plus importantes de l’humanité. Belcher a ajouté que cet objectif partagé fait de la Freedom of Press Foundation un partenaire naturel de la Filecoin Foundation (FIL/USD) pour le Web décentralisé.

En plus d’utiliser le fonds de subvention pour améliorer SecureDrop, FPF tirera parti de son partenariat avec FFDW pour financer des projets qui protègent la liberté d’expression et la liberté de la presse afin de préserver les informations vitales. L’un de ces projets est le US Press Freedom Tracker de FPF, qui conserve des dossiers complets sur les violations de la liberté de la presse aux États-Unis, y compris les arrestations et les agressions contre les journalistes, les refus d’accès, les mandats de surveillance, entre autres raids.

Un autre projet à exécuter dans le cadre de cette subvention est la préservation des archives des médias menacés de FPF. Grâce à cette initiative, FPF cherche à publier une archive complète comprenant des versions de sauvegarde des sites Web d’actualités perdus sur le Web décentralisé. Ce faisant, l’organisation pense qu’elle garantira que tous les rapports clés de ces médias restent disponibles et accessibles indéfiniment.

FPF cherche également à mettre en œuvre de nouveaux outils de préservation de la confidentialité au sein de l’écosystème Web décentralisé. Avec ces outils, la fondation vise à introduire l’anonymat au niveau du réseau dans les projets Web décentralisés. L’organisation s’appuie actuellement sur le réseau Tor.

