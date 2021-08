La frénésie d’acquisition de 1,1 milliard de dollars de Foot Locker – WWD

Foot Locker Inc. réalise un jeu post-pandémique de 1,1 milliard de dollars – se jetant sur la scène ultra-branchée des baskets japonaises avec un accord pour acquérir Atmos et puiser dans le marché latino américain en pleine croissance en ramassant WSS.

Bien que la pandémie ne soit pas terminée, les détaillants de tous bords se sont rééquipés au cours de la dernière année et demie et se positionnent maintenant pour la suite.

Dans le cas de Foot Locker, cela signifie clairement sortir son portefeuille pour une transaction de haut niveau entièrement en espèces destinée à s’assurer que l’entreprise continue d’évoluer avec le marché.

Richard Johnson, président-directeur général de Foot Locker, a déclaré : « La façon dont les jeunes vivent leurs normes, leurs valeurs et leurs attitudes a été la force motrice de l’évolution du paysage de la vente au détail. Et nous nous concentrons sur ce point clé de notre industrie. Veiller à ce que Foot Locker soit un endroit que les jeunes recherchent pour l’inspiration et l’autonomisation nous donnera un lien vital pour rester culturellement connecté et garder une longueur d’avance dans un écosystème de baskets.

L’accord de 360 ​​millions de dollars pour acheter Atmos amène l’entreprise dans le monde des baskets de mode haut de gamme.

Les ventes d’Atmos ont totalisé 175 millions de dollars l’année dernière, dont plus de 60 pour cent des prises proviennent du Web. L’entreprise compte également 49 magasins, dont 39 au Japon, où elle a été fondée.

Johnson a déclaré : « Atmos occupe une position unique grâce à ses magasins de détail innovants, sa forte pénétration numérique et ses produits distinctifs qui en ont fait un influenceur clé de la culture des jeunes et des baskets. Avec Atmos, nous mettons en œuvre notre initiative d’expansion sur le marché en croissance rapide de l’Asie-Pacifique, établissant un point d’entrée critique au Japon et bénéficiant d’une échelle immédiate. »

Le fondateur de l’entreprise, Hidefumi Hommyo, et le reste de l’équipe Atmos rejoignent Foot Locker.

Hommyo a déclaré : « Atmos a été fondée en 2000 en tant que petit magasin de détail dans les ruelles d’Ura-Harajuku. Notre passion pour la culture de la sneaker et notre capacité à nous connecter avec nos clients ont été les moteurs de notre croissance depuis lors. Surtout, Foot Locker partage cette passion et nous sommes ravis de nous associer à eux pour propulser Atmos dans notre prochaine phase de croissance. »

Dans un accord séparé, Foot Locker a signé un accord définitif pour acquérir Eurostar Inc., la société mère de WSS, pour 750 millions de dollars. La société possède 93 magasins hors centre commercial ciblant les consommateurs latins en Californie, au Texas, en Arizona et au Nevada.

Johnson a noté dans un communiqué que : « WSS a bâti une entreprise prospère et à forte croissance en pionnier du modèle de magasin de quartier, fondé sur l’engagement communautaire et une offre pour toute la famille. Cette acquisition améliore notre gamme de produits et donne accès à une clientèle et à une empreinte de magasins qui sont à la fois différenciées et complémentaires de notre portefeuille actuel. »

PLUS DE WWD :

Kate Hudson’s Fabletics embauche des banques pour son introduction en bourse

Vans et Supreme Power VF Corp. progressent au cours du trimestre

Shopify GMV atteint 42,2 milliards de dollars, la plate-forme gagne en popularité