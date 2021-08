La frénésie des dépenses d’infrastructure risque un effondrement économique ⋆ 10z viral

de Bouleau d’or :

En plus des défis économiques auxquels les États-Unis sont confrontés tout en luttant pour se rétablir à la suite de la pandémie de COVID et des fermetures ultérieures, il y a le problème de l’infrastructure en ruine de notre pays.

L’administration Biden propose de résoudre ce problème avec une facture d’amélioration des infrastructures de 550 milliards de dollars. Certaines des infrastructures pour lesquelles les fonds seront dépensés comprennent, sans s’y limiter :

110 milliards de dollars pour les routes, les ponts et les grands projets de transport 73 milliards de dollars pour les infrastructures électriques 66 milliards de dollars pour le transport ferroviaire de passagers et de marchandises 65 milliards de dollars pour le haut débit 55 milliards de dollars pour l’eau potable 39 milliards de dollars pour le transport en commun 25 milliards de dollars pour les aéroports

Du côté positif, il semble qu’une partie des fonds soit dirigée vers des parties importantes de l’infrastructure américaine qui a obtenu un C- note globale.

Malheureusement, ce n’est pas tout ce sur quoi Washington travaille :

Les sénateurs « continuent de bien progresser » tant sur le plan bipartite [infrastructure] projet de loi et le plan séparé des démocrates pour investir 3,5 billions de dollars dans des programmes sociaux, a déclaré Schumer plus tôt mercredi. Les démocrates affirment que les deux paquets stimuleront l’économie et fourniront un filet de sécurité plus solide aux ménages. [emphasis added]

Peu importe comment vous le faites tourner, 3,5 billions de dollars est un quantité incroyable de financement parrainé par les contribuables. Cela s’ajouterait aux 1,9 billion de dollars déjà dépensés en secours COVID plus tôt cette année. Et en plus des dépenses d’infrastructure d’un demi-billion de dollars.

Voici le vrai problème : toutes ces dépenses forment une bulle, selon le légendaire investisseur Stanley Druckenmiller…

« La plus grosse bulle que j’ai vue dans ma carrière !

Un article récent partageait des commentaires surprenants du milliardaire philanthrope et ancien gestionnaire de fonds spéculatifs surnommé affectueusement « Druck » :

Toute autre dépense de relance est destinée à résoudre un problème qui, selon les mots de Druck, « ​​n’existe plus ». Il ajouta: « Si j’étais Dark Vador et que je voulais détruire l’économie américaine, je ferais des dépenses agressives au milieu d’une économie déjà chaude. En général, vous obtenez une bulle et de l’inflation. Franchement, nous avons maintenant les deux. C’est la plus grosse bulle que j’ai vue dans ma carrière.

Le point de Druckenmiller ? Simplement que l’économie américaine s’est déjà redressée autant qu’elle va le faire. Les économies ne fonctionnent pas comme un feu de joie – après un certain point, verser plus de gaz dessus ne les fait pas brûler plus haut et plus chaud. Peu importe la quantité de gaz que vous avez.

Les économies sont plus comme une voiture. Une fois que vous avez terrassé l’accélérateur, votre voiture atteindra sa vitesse maximale. En appuyant plus fort sur la pédale, la voiture n’ira pas plus vite. Pire encore, maintenir l’accélérateur enfoncé trop longtemps n’est pas seulement inefficace, cela entraînera une surchauffe de votre moteur. Gardez le pied vers le bas et votre moteur explosera (alors les miles par gallon seront le moindre de vos problèmes)…

Toutes ces nouvelles dépenses tentent d’accélérer l’économie alors qu’elle est déjà surchargée. 4 000 milliards de dollars supplémentaires de dépenses fédérales risquent de trop gonfler cette bulle, en maintenant l’accélérateur au plancher beaucoup plus longtemps que nous ne le devrions. L’habitude d’énormes dépenses gouvernementales de la part de l’administration précédente et de celle-ci risque également un échec catastrophique.

En d’autres termes, un moteur qui explose.

Et il y a déjà des voyants qui clignotent sur le tableau de bord économique…

Vérifier le moteur bientôt

Jusqu’à présent cette année, l’indice du dollar a chuté d’environ 3%. Cela peut sembler peu important, mais cela signifie deux choses :

Chaque importation, des grains de café aux Maseratis, coûte 3% de plus Dans le monde, les investisseurs font confiance au statut de monnaie de réserve du dollar environ 3% de moins

Surveillance de la pression des pneus

Le marché boursier est absurdement surévalué (entre 50 et 60 % sur la base d’un retour à la moyenne). Nous ne voulons pas insister sur ce point au-delà d’une analogie avec le surgonflage des pneus de votre voiture. Il y a une raison pour laquelle ils ont des chiffres imprimés sur le côté…

Avertissement de température élevée

L’inflation de l’IPC publiée officiellement a augmenté 5,4% année après année en juin. Cela fait suite à une période d’augmentation mensuelle constante de l’inflation depuis janvier. Comme nous l’avons signalé précédemment :

Il s’agit du plus grand bond sur un mois depuis 2008. Si vous prenez la mesure de l’IPC de base « la plus basse de la moyenne », qui ignore les prix des aliments et de l’énergie (parce que personne n’a vraiment besoin de manger, n’est-ce pas ?), le taux d’inflation annuel de juin n’est que de 4,5 %, le plus grand saut en 30 ans.

Selon votre mesure, l’inflation atteint un sommet de 13 ou 30 ans. (Si la jauge de température de votre voiture indique 300º peu importe qu’il mesure en degrés Fahrenheit ou Celsius. Il est encore sur le point d’exploser.)

Mais nos dirigeants semblent convaincus que, malgré ces voyants, garder la pédale enfoncée est la bonne décision.

Le président Biden prétend même que ces énormes dépenses d’infrastructure réduiront d’une manière ou d’une autre l’inflation :

Lors de sa récente assemblée publique de CNN, quelque peu déroutante, le président Biden a affirmé que ses programmes de dépenses d’infrastructure de plusieurs milliards de dollars « réduiraient l’inflation ». Malheureusement, non seulement c’est faux, mais à court terme, ces dépenses aggraveront l’inflation.

Depuis quand plus de dépenses signifie moins d’inflation ?

Depuis quand est-ce que le fait de garder le pied sur l’accélérateur rend votre voiture plus lente ? (Peut-être qu’ils essaient de dépasser l’inflation ?)

Il semble que Washington et la Fed soient déterminés à continuer de foncer dans le futur à toute vitesse. Avec le président de la Fed Jerome Powell au volant, aveugle aux lumières rouges stroboscopiques sur le tableau de bord, son pied essayant de pousser la pédale d’accélérateur à travers le sol. Le président Biden chevauche un fusil de chasse tenant une carte, essayant de comprendre exactement où ils se dirigent. Peu importe pourtant, car la façon dont ils conduisent, les hurlements du moteur en fusion, ils n’iront pas beaucoup plus loin…

Mieux vaut attacher sa ceinture.

Il est temps de préparer sa retraite

Lorsqu’un voyant rouge se met à clignoter sur votre tableau de bord, vous ne l’ignorez pas. Vous n’espérez pas que cela s’en aille tout seul (peut-être que vous le faites) – mais même si vous le négligez temporairement, vous ne conduisez pas la voiture encore plus fort.

Dans cet esprit, le moment est peut-être venu de mettre au point votre économie personnelle. (Parce que ces mêmes feux rouges clignotent pour toute l’Amérique.) Vous n’avez pas à le faire ! Vous pouvez choisir d’allumer la radio et de prétendre que tout va bien. Pour le moment.

