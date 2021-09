La frénésie des transferts de Manchester United alimentée par les derniers commentaires de Joel Glazer

Joel Glazer a donné aux fans de Manchester United plus d’optimisme concernant les transferts après avoir pris la parole lors d’une réunion du forum des fans vendredi.

copropriétaire de United, parler par liaison vidéo dans un appel de deux heures des États-Unis, a admis que les propriétaires étaient «satisfaits» du déroulement du mercato estival.

United a ajouté Jadon Sancho dans un contrat de 73 millions de livres sterling avec le Borussia Dortmund. Cet accord répondait au besoin d’Ole Gunnar Solskjaer d’avoir un ailier droit. Le club est ensuite allé chercher un accord conclu pour le défenseur central Raphael Varane.

L’homme du Real Madrid a coûté environ 41 millions de livres sterling, tandis que Tom Heaton était une signature de transfert gratuit, avant que Cristiano Ronaldo n’arrive pour un modeste 13,5 millions de livres sterling. Cela a porté les dépenses estivales de United à environ 127,5 millions de livres sterling.

L’activité de transfert de United était certainement une plume dans le chapeau du directeur du football récemment nommé John Murtough.

Et Glazer a donné aux offres une référence élogieuse, avant de révéler qu’il y en aurait d’autres à venir.

Glazer a déclaré : « La chose la plus importante est toujours le succès sur le terrain. Nous sommes très contents de l’été. On peut toujours s’améliorer. Il y a toujours plus de travail à faire.

Lors de sa réunion de juin avec le forum, Glazer a présenté des plans pour créer un conseil consultatif des fans et un programme de partage des fans.

Mises à niveau d’Old Trafford

“Nous avons dit il y a quelques mois qu’il était important que nous élargissions ce forum pour avoir une représentation plus diversifiée de notre base de fans, et je pense que nous faisons de bons pas dans cette direction”, a ajouté Glazer.

« Il y a encore du travail à faire. C’est assez complexe, je pense que tout le monde s’en rend compte au fur et à mesure qu’ils approfondissent. Mais nous sautons ces obstacles.

« Nous continuerons de progresser et, espérons-le, de le conclure dans un avenir pas si lointain. »

Le chef de United a également admis que des travaux préliminaires étaient également en cours sur des plans d’améliorations importantes pour Old Trafford et Carrington.

« Cela va être un processus… et tout le monde travaille pour faire avancer cela », a-t-il ajouté.

United a dépensé 20 millions de livres sterling pour des améliorations au cours de l’été. Les travaux au sol comprenaient des améliorations au vestiaire extérieur.

Le terrain a été refait à Old Trafford, avec de nouveaux projecteurs installés tout autour du stade. Les sièges de barrière ont également été installés dans la tribune J et les tribunes et les poutres en porte-à-faux ont été peintes et nettoyées.

Mais il y a des plans pour de nouvelles améliorations à Old Trafford et aussi au terrain d’entraînement du club qui a été ouvert en 2001.

