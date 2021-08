La fréquentation de juillet chute de 28% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie dans un temps turbulent

in



// La fréquentation totale au Royaume-Uni a diminué de 28 % en juillet par rapport à 2019 // La fréquentation dans les rues commerçantes a diminué de 34,6 %, la fréquentation des centres commerciaux a diminué de 38,4 % et les parcs commerciaux ont diminué de 15 % // L’Angleterre a enregistré la baisse la plus marquée à 28,7 %, tandis que L’Irlande du Nord a connu la baisse la plus faible à 19,9%

La fréquentation globale des commerces de détail en juillet était inférieure aux niveaux d’avant la pandémie, car les conditions météorologiques turbulentes ont atténué l’humeur pendant une grande partie du mois.

Selon le dernier BRC-Sensormatic IQ Footfall Monitor, la fréquentation totale au Royaume-Uni a diminué de 28% en juillet par rapport à 2019, avec une baisse de 0,4 point de pourcentage par rapport à juin.

La fréquentation dans les rues principales a diminué de 34,6% pour le même mois, tandis que la fréquentation des centres commerciaux a diminué de 38,4%.

Les parcs commerciaux ont une nouvelle fois été les plus performants, avec une baisse de fréquentation de 15 % seulement par rapport à 2019.

Pour le troisième mois consécutif, l’Irlande du Nord a connu la baisse de fréquentation la plus faible de toutes les régions, avec une baisse de 19,9%, suivie du Pays de Galles avec une baisse de 25,8% et de l’Écosse de 27,1%.

L’Angleterre a connu la plus forte baisse à 28,7 pour cent.

“Après des améliorations de la fréquentation au début de 2021, la situation s’est stabilisée avec peu de changement dans les niveaux de fréquentation pour un troisième mois consécutif”, a déclaré la directrice générale de BRC, Helen Dickinson.

« La météo agitée, avec des premières canicules laissant place à des pluies torrentielles, semble avoir freiné l’ambiance shopping en juillet, avec une baisse de fréquentation particulièrement prononcée dans les retail parks.

“Cependant, la dernière semaine de juillet a offert une lueur d’espoir aux détaillants, car l’assouplissement des restrictions a conduit à la meilleure performance hebdomadaire de 2021.

« Les détaillants espèrent que cette tendance se poursuivra alors que l’augmentation des vaccinations et la baisse du nombre de cas de coronavirus renforcent la confiance des consommateurs. »

Elle a ajouté : « Le gouvernement et les entreprises doivent saisir l’opportunité de reconstruire un avenir meilleur pour nos destinations locales.

« Avec le nombre de vitrines vides qui continue d’augmenter dans de nombreuses régions du pays, il est essentiel de reconstruire nos communautés locales pour intégrer les loisirs, le commerce de détail, les services et les maisons.

«Pour que cela réussisse, le gouvernement doit tenir son engagement d’alléger le fardeau des coûts insoutenable imposé aux détaillants par le système de tarifs cassés dans leur prochain examen des tarifs commerciaux.

« Cela permettra aux détaillants de continuer à investir dans leurs offres physiques et numériques et de fournir aux communautés des espaces dynamiques pour visiter, travailler et faire du shopping. »

