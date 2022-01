La fresque de Betty White encourage les dons de sauvetage de chiens

Il y a un nouvel hommage à Betty Blanche en ville, mais celui-ci ne vise pas seulement à honorer Betty … il s’agit de promouvoir la cause la plus chère à son cœur.

Corie Mattie est responsable de la nouvelle peinture murale qui a été installée sur la célèbre Melrose Ave. Elle dit que la pièce lui a pris environ 15 heures et comprend l’énoncé de mission … « Be More Like Betty. »

Encore plus cool, c’est le fait qu’il a un moyen pour vous de faire exactement cela.

Corie a ajouté un code QR sur la peinture murale que les fans peuvent numériser pour faire un don directement à wagmorpets … une organisation soutenant les sauvetages de chiens. Elle nous dit que Betty « aimait les animaux alors j’ai pensé que ce serait une bonne idée si les gens voulaient poser devant elle, cela ira directement à [the] non lucratif. »

L’artiste vient de penser que l’hommage était le cadeau parfait pour Betty … qui a fait un don et a soutenu les sauvetages d’animaux pendant des années. La fresque de Corie s’inscrit parfaitement dans la lignée d’un mouvement que les fans de Betty ont lancé en ligne avec le #BettyWhiteChallenge.

Le hashtag encourage les gens à faire un don à leurs sauvetages et refuges pour animaux locaux.

TMZ.com

En ce qui concerne la peinture murale elle-même… Mattie nous a dit qu’elle pensait que Betty était l’incarnation d’un « humain parfait » qui était en avance sur son temps dans la promotion d’un monde plus inclusif. Elle dit que c’est pourquoi elle a inclus la phrase « Be More Like Betty ».

De bons conseils pour nous tous.