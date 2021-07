La fresque de George Floyd à Toledo, dans l’Ohio, réduite en décombres à la suite d’un coup de foudre 10z viral

in

Une fresque de Toledo, Ohio, dédiée à George Floyd, dont la mort alors qu’il était en garde à vue a déclenché des émeutes et des manifestations dans tout le pays l’année dernière, a été réduite en ruines aujourd’hui à la suite d’un coup de foudre.

WTOL 11 News a rapporté que l’œuvre a été créée par l’artiste de Toledo David Ross il y a à peine un an et il a déclaré que l’œuvre d’art constitue un mémorial et un rappel de ne jamais oublier ce qui s’est passé ce jour-là en mai 2020.

Le journaliste Vincent James a tweeté une capture d’écran de la publication sur Facebook de l’article de WTOL 11 News et a déclaré: “Il semble que Dieu ne soit pas très heureux que les gens vénèrent un criminel inconditionnel.”

Il semble que Dieu ne soit pas très heureux que les gens vénèrent un criminel inconditionnel. pic.twitter.com/Z5NlmYlHKf – M. Vincent James (@elefen_james) 14 juillet 2021

Un témoin qui a vu le mur s’effondrer a déclaré au service d’incendie et de secours de Toledo qu’il avait vu un éclair frapper le bâtiment et que le service a par la suite confirmé que la grève était la cause de l’effondrement, selon WTOL 11 News.

Tolède a été l’un des sites des émeutes de l’été dernier, car de nombreuses entreprises du centre-ville et de l’ouest de Tolède ont été endommagées.

Le mois dernier, plus de 20 personnes ont déposé une plainte contre la ville de Tolède et des dizaines de ses policiers après avoir déclaré avoir été blessés par la police.

Il y a eu 10 arrestations et trois blessés confirmés au départ, deux manifestants et un policier ont été blessés par des projectiles lancés par des manifestants, un était un M-80 et le policier a été blessé par un jet de pierre.

WTOL 11 News a rapporté à l’époque que les 23 plaignants affirmaient que leurs droits civils avaient été violés et que la police de Tolède avait utilisé une force excessive contre eux, causant des blessures importantes et, selon le procès, les plaignants exerçaient leurs droits au titre du premier amendement, étaient des manifestants pacifiques et ont posé aucune menace pour la police.

À certains moments pendant la manifestation, les agents ont déployé des balles en bois et en caoutchouc et des gaz lacrymogènes qui auraient causé les blessures subies par les plaignants – os cassés, blessures nécessitant des points de suture et cécité, a rapporté le média.

