La friteuse à air la plus incroyable sur Amazon a une remise massive de 200 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Pourquoi les gens aiment-ils tant les Instant Pots ? Bien sûr, ils sont bien faits et fiables, et c’est une grande partie de cela. Mais des modèles populaires comme le Instant Pot Duo Plus (qui est en vente à 99,99 $ au lieu de 140 $ en ce moment!) C’est tellement génial parce que c’est un multicuiseur. Cela signifie qu’il s’agit d’un seul appareil qui remplit la fonction de plusieurs appareils de cuisine traditionnels différents. Dans le cas du Duo Plus, il s’agit d’un autocuiseur, d’une mijoteuse, d’un cuiseur à riz, etc. Ne serait-il pas formidable si tous vos appareils de cuisine pouvaient gérer plusieurs tâches comme celle-là ? Maintenant, nous allons vous présenter une nouvelle friteuse à air géniale sur Amazon qui changera la donne dans votre cuisine. ça s’appelle le Four à friteuse à air ToastWave 4 en 1 de Galanz et c’est vraiment le pot instantané des friteuses à air !

Four à friteuse à air ToastWave 4 en 1 de Galanz avec caractéristiques de convection, micro-ondes et grille-pain Prix catalogue : 499,99 $ Prix : 299,99 $ Vous économisez : 200,00 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

La meilleure nouvelle friteuse à air sur Amazon

Les friteuses à air sont géniales car elles vous permettent de cuisiner des aliments croustillants sans toute cette huile. Au lieu de faire frire avec de l’huile, les friteuses à air utilisent de l’air circulant pour faire croustiller vos aliments. Il existe des tonnes d’excellents modèles, car les friteuses à air sont si populaires en ce moment. Un bon exemple est le Friteuse à air intelligente Proscenic T21 avec Alexa. C’est tellement cool qu’il peut se connecter à votre smartphone ou utiliser des commandes vocales. Il est également en vente dès maintenant à un nouveau prix bas historique de 69 $ au lieu de 129 $. C’est une affaire folle !

Avant de vous accrocher à ce modèle, cependant, il existe une autre excellente option que vous devez absolument vérifier.

Le Four à friteuse à air ToastWave 4 en 1 de Galanz est facilement l’une des friteuses à air les plus impressionnantes que nous ayons jamais testées. Mais c’est aussi bien plus qu’une simple friteuse à air. Comme les Instant Pots que tout le monde aime tant, le ToastWave est en fait plusieurs appareils en un. En plus d’être une friteuse à air fantastique, c’est aussi un micro-ondes, un four grille-pain et un véritable four à convection. Imaginez remplacer tous ces appareils par un seul appareil de haute qualité. Maintenant, vous pouvez arrêter d’imaginer et en faire une réalité.

Nous testons le Galanz ToastWave depuis une semaine. Et nous pouvons certainement dire qu’il est performant sur tous les fronts. C’est assez fou d’avoir un seul appareil aussi bon pour la friture à l’air que pour faire éclater votre pop-corn au micro-ondes. Ensuite, vous pouvez changer les choses et griller du pain ou cuire un poulet entier dans le four à convection. Il dispose de 1000 W de puissance, 1,2 cu. pi d’espace et un design élégant qui a fière allure dans n’importe quelle cuisine.

S’il y a une plainte que les gens pourraient avoir en ce qui concerne le Four à friteuse à air ToastWave 4 en 1 de Galanz, c’est le prix. Avoir tous ces appareils dans une seule unité, c’est bien, mais le luxe n’est pas bon marché. À 500 $, le ToastWave est définitivement hors de portée pour de nombreuses personnes. Si vous vous dépêchez de vous rendre sur Amazon dès maintenant, vous le trouverez en vente pour seulement 299,99 $. C’est une remise massive de 200 $, et nous doutons que cela dure longtemps. Si vous voulez la meilleure nouvelle friteuse à air sur Amazon, c’est votre chance de l’obtenir !

Four à friteuse à air ToastWave 4 en 1 de Galanz avec caractéristiques de convection, micro-ondes et grille-pain Prix catalogue : 499,99 $ Prix : 299,99 $ Vous économisez : 200,00 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Voici les principaux points à retenir :

Le four à friteuse à air Galanz ToastWave est l’une des friteuses à air les plus polyvalentes jamais conçues La technologie TotalFry 360 garantit que les aliments sont croustillants avec peu ou pas d’huile nécessaire Le kit de friture à air pur donne à vos aliments plus de surface de friture et une meilleure circulation de l’air que les friteuses à air traditionnelles mode, le Galanz ToastWave est également un four à micro-ondes, un four à convection et un four grille-pain ! Le four à convection véritable circule dans tout l’intérieur pendant que vos aliments tournent à 360 degrés sur le plateau tournant antiadhésif Les modes de cuisson par capteur et de réchauffage par capteur utilisent des capteurs de chaleur et d’humidité intégrés pour garantir que vos aliments ne sont jamais trop cuits Remplacez quatre appareils différents par un élégant multicuiseur 100 W 1,2 cu. capacité en pieds

Four à friteuse à air ToastWave 4 en 1 de Galanz avec caractéristiques de convection, micro-ondes et grille-pain Prix catalogue : 499,99 $ Prix : 299,99 $ Vous économisez : 200,00 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.